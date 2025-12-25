阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應

小儀結婚丨前DJ阮小儀今年10月宣布離開效力近30年的商業電台，《早霸王》最佳拍檔森美小儀正式拆夥，消息震驚不少聽眾。當大家仍在猜測其未來動向時，今日（25日）聖誕節，她突然在IG上發布帖文宣布結婚，被網民笑指離巢原來早有「預謀」！森美接受《星島頭條》訪問，都表示非常替小儀開心，當被問及小儀老公的身份，他則保持神秘感。

小儀辭工為結婚鋪路

回顧小儀早前宣布離開商台時，她表示並非因為健康問題，而是希望有更多時間陪伴家人及享受人生，當時更表示自己有足夠儲蓄，因此選擇「裸辭」並轉型成為YouTuber。如今她宣布結婚，不少網民回想都猜測，當時小儀似乎已在為結婚鋪路，希望在人生新階段有更多時間和彈性，可見她離開工作了近30年的崗位，正是為了迎接更精彩的「人生下半場」。帖文一出，立即引來大批網民留言恭喜，紛紛表示為小儀找到幸福而感到高興。

森美早知小儀計劃結婚

森美今日回應《星島頭條》時，也表示早已知道小儀計劃結婚，他說：「我知，我緊係知啦！佢屋企有餐飯嘅，咁同佢啲屋企人啦，同埋佢啲好朋友啊，咁就食咗餐飯，都好開心啊！當然都戥佢開心啦！佢之前都有同大家講嘅，話開始過新生活……不過我覺得佢嘅planning（結婚）係喺當中㗎啦……我估啫，呢個你問返佢喇，但係呢個（結婚）都係佢新生活裡面其中一樣囉，而呢個新生活咁快樂，咁緊係戥佢開心啦！」至於小儀老公的身份，森林笑言：「佢嘅另一半，我不便講太多啦，要保護證人，交畀佢自己同大家討論啦！哈哈！」而森美亦在小儀公布結婚喜訊的帖文下，用5個愛心符號留言，向好友送上祝福。

