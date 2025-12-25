阮小儀結婚｜「黃金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重傷 爆喊指「次次衰畀第三者」

阮小儀結婚｜今日聖誕佳節，現年55歲的「黃金盛女」阮小儀投下震撼彈，在IG上載一張無名指戴上戒指的照片，甜蜜宣佈結婚，並向另一半深情告白：「多謝你，令我人生下半場更精彩！」消息一出，震驚全城，圈中好友及廣大網民紛紛送上祝福。

阮小儀：次次都係衰畀第三者

小儀多年來在幕前給人開朗樂觀的印象，但其情路一直相當坎坷。她曾在節目中坦言：「次次都係衰畀第三者，唔知點解，命嚟㗎！」，更曾因重提舊愛而在直播室淚灑現場。如今終於覓得歸宿，讓許多聽眾和觀眾為她感到欣慰。

阮小儀與CEO前度七年情斷

在小儀過往的情史中，最令她刻骨銘心的一段，莫過於與一位出版社CEO男友的七年情。今年7月，她在電台節目《早霸王》中重提此事，依然難掩傷痛，淚灑直播室。小儀憶述，分手多年後，前度父親曾苦勸她放下：「你唔好再諗住等我個仔...佢唔會記得，你走啦。」這番話雖然殘酷，卻也讓她決心斬斷執著。

阮小儀曾因西武結業觸景傷情

她坦言，這段情傷得她最深。分手六年後，當她駕車駛經昔日與前度約會的地標——銅鑼灣西武百貨（現皇室堡位置）時，驚覺百貨公司已經結業，她形容當時「個心突然好痛」，覺得連一個可以懷念的地方都消失了。她在車上崩潰大哭，並致電好友森美。森美以其一貫的幽默感安慰她：「你仲掛住佢做咩？佢有腳臭㗎！」。

阮小儀從含淚自責到享受單身

小儀曾在2020年的ViuTV節目《吃掉前男友》中，虐心自責，認為過往感情失敗，自己也有責任，甚至想跟前度們道歉。近年，她的心境明顯轉變。在《晚吹》節目中，她坦言曾在30歲時為單身感到極度焦慮，「覺得自己將會陷入一個萬劫不復嘅位」。然而，步入40歲後，她逐漸沉澱，發現單身也可以很快樂，家人和朋友的支持遠比愛情來得重要。

