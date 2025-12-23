阮小儀眼濕濕自爆有單身焦慮：怕萬劫不復 單身多年不敢做兩件事 曾哭訴「次次衰畀第三者」

現年55歲的阮小儀，於今年10月告別效力了31年的商業電台，展開新人生及享受生活，至今仍是單身貴族的她，早前在節目上罕談感情狀況，自爆曾跟出版社CEO交往7年，並已去到談婚論嫁階段，但卻被對方多次背叛，在她30歲時突然被分手：「每次戀情都輸畀第三者」。曾陷入焦慮的她，更一度覺得自己會孤獨終老！

阮小儀焦慮感覺久久未消

阮小儀近日與蝦頭、MayMay現身由彭秀慧主持的ViuTV節目《晚吹 - Chat KP》，節目上談到單身和焦慮等話題，小儀提到在自己30歲的關口：「30歲嗰個生日，真係最唔開心嘅生日嚟嘅，因為字頭唔同咗，就係坊間畀大家覺得字頭唔同咗，我30歲後係single嘅，大家就會覺得『死喇，我好似將會陷入一個萬劫不復嘅位，我30歲之前都冇嘅話，我30歲之後唔會有。』」直至步入40歲後，小儀表示這種焦慮的感覺已逐漸消散，經過10年的沉澱，她亦發現單身也可以快樂，而且家人、朋友比愛情重要。

小儀又坦言年輕時是一個「戀愛腦」，凡事以男友為先：「有拍拖嘅話一定係男人先，但係慢慢慢慢成長，當然我而家都係……有個男人先係緊要嘅，哈哈哈哈哈！」在於她明白自己有權去選擇，不必再緊抓著單一對象，也不再輕易掉入「數字陷阱」。

阮小儀心態上有所轉變

節目上，當彭秀慧讀出讀者來信，來信人提及到不夠膽獨自一個人去玩，食飯、睇戲唱K都想有個伴，無奈邊身朋友都先後成家立室，令她倍感孤獨。而小儀亦坦言自己亦未能衝破這關口：「其實我到而家都有一個關口做唔到，就算我single唔single都好啦，我一個人睇戲，同埋一個人食晚飯，我係唔得嘅，講緊出街、晏晝餐飯得，但係夜晚嗰餐飯係一定要有個伴，friend又好……如果冇就返屋企食或者自己煮，但係出街食，我唔知點解承受唔到嗰個孤獨。」她表示示今仍未接受自己獨自入戲院看電影和演唱會，並應為必須要有個伴：「係個儀式嚟，我覺得嗰個moment，嗰個位係要有個伴同我一齊，喺戲院一齊去經歷一件事，我覺得咁先至叫做睇戲，我到而家都係咁。」

阮小儀想約前度出來道歉

阮小儀在2020年的ViuTV節目《吃掉前男友》中，重提這段長達七年刻骨銘心戀情時，她表示除了因為感情轉淡，也牽涉到對方出軌。之後她曾一度哽咽自責，表示想逐一約前度出來道歉，因為過往感情失敗的時候會埋怨，但現在會反思是可能是自己做得不好，才會令對方離開找第三者。她亦表示自己情路坎坷：「我次次都係衰畀第三者，唔知點解，命嚟㗎！」說罷一度感觸落淚，透露自己花了很長時間才「放下」。2024年7月，小儀在曾在電台節目《早霸王》上淚灑直播室，再次提到與前度分手多年，仍與前度的父母仍保持聯繫，但男方父母都暗示她不要再等：「你唔好再諗住等我個仔，你諗下佢成屋都係玩具...佢唔會記得，你走啦。」即使已分手六年，當她駕車經過「被分手」的地點時，當下「個心突然好痛」。



