55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論

阮小儀結婚丨今日（25日）聖誕佳節，香港娛樂圈傳來震撼喜訊！現年55歲的前商業電台DJ阮小儀（Kitty）今日透過IG驚喜宣布婚訊，正式步入人生新階段，網民及圈中好友紛紛獻上最誠摯的祝福。阮小儀之前一直未有公開男朋友身份，今日突然公開表示結婚，令不少網民感驚訝，同時亦為她感高興，同時對她老公的身份感好奇。

小儀公布結婚喜訊

小儀上載了一張自己與一名男士手部的照片，相中可見二人牽着手，而最矚目的是兩人的無名指上都戴上了款式簡約的戒指，關係似乎不言而喻，洋溢著幸福的氛圍。除了照片，小儀在帖文中寫道：「2025年 對我嚟講 係一個好年份。多謝你 令我人生下半場更精彩。亦想與愛我的你們分享，多謝你們滿滿的祝福。聖誕快樂。」雖然未有明言「結婚」，但「人生下半場更精彩」等字句，加上這張充滿意義的戒指相，都強烈暗示她即將與伴侶攜手踏入人生新階段。

小儀：找到自己愛的

《星島頭條》向小儀求證是否公布結婚消息，她以短訊回覆：「感謝大家的祝福，我沒有特別說話補充，因為都係同大家一樣，找到自己愛的和愛自己的人就足夠。知道大家會好好祝福我，感謝。願大家都喺普天同慶嘅聖誕節擁有愛與健康，享受生活中的每一刻！」

