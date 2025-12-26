阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運

55歲「黃金盛女」阮小儀在2025年有不少驚人舉動！繼今年10月宣布離開效力近30年的商業電台，與《早霸王》最佳拍檔森美小儀正式拆夥後，在昨日普天同慶的聖誕節（12月25日）又再投下震撼彈，在無預警下宣布結婚，令不少人既驚且喜，為小儀找到幸福而感到高興，同時又對小儀老公的身份作出揣測。

小儀的最佳拍檔森美曾表示早已知道小儀計劃結婚，早前已經與她的家人和好友們食飯，對於小儀老公的身份，森美直言其中一個工作要保護這段愛情：「佢嘅另一半，我不便講太多啦，要保護證人，交畀佢自己同大家討論啦，唔講太多新郎哥嘅嘢喇！」不過經過一輪發酵，小儀老公身份疑曝光。

有指小儀老公從事汽車事業

小儀昨日在IG貼上一張在無名指戴戒指的手牽手相業並說：「2025年對我嚟講係一個好年份。多謝你，令我人生下半場更精彩。亦想與愛我的你們分享，多謝你們滿滿的祝福。聖誕快樂。」小儀今次無預警宣宣布婚訊，不單引來全城祝福，再加上小儀的保密功年做到滴水不漏，觸發大家對其老公的身份大感好奇，紛紛作出揣測。有指小儀老公從事汽車事業，兩人透過友人介紹而認識，為保護愛苗，交往期間極度保密，連商台同事都被蒙在鼓裡。其實小儀今次選擇在聖誕宣布婚訊有跡可尋，在平安夜當晚貼上一對薑餅人的相片並：「-聖誕節，我家沒有大大的聖誕樹，但有小小的薑餅人，已經心滿意足。」

小儀曾被蘇民峰批2023年有「簽紙運」

相中還有小儀的一對愛犬，感覺看起來相似一家四口的溫馨照，當婚訊被公開後，有人說：「原來相片已有玄機，恭喜你們。」、「你呢個post係有暗示嘅~~鬼馬㗎你~~不過都戥你開心嘅。」與此同時，在早前播出的一集《早霸王》曾邀請蘇民峰任嘉賓，當時蘇民峰問小儀：「妳係咪嫁咗封盤呀？」小儀笑說：「嫁咗封盤？我都想呀！」蘇民峰又說：「流年我就計唔到喇，佢姻緣運本來係2022、2023年，都過鬼埋喇！」森美即插嘴道：「有呀！佢有呀！」蘇民峰稱是2022、2023年有「簽紙運」，要結婚，「而家就只得同居運嘅啫！」小儀當時未有太大反應，蘇民峰續說：「佢（小儀）2026年容易因為同居而結婚，佢下一個結婚運就係2032、2033年。蘇民峰還建議小儀找一個年紀比她小的並笑說：「一個唔覺意，退休做師奶呀！」

