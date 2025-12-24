男星豪門舊愛於柬埔寨狼狽被捕！涉做淫媒、吸毒 傳與中國富商拍拖兼懷孕

南韓南陽乳業豪門孫女黃荷娜，曾與前東方神起和JYJ成員朴有天愛得轟烈，二人一度訂婚，最後卻撕破臉，成為話題人物。近年黃荷娜多次因毒品風波惹官非，即使她逃到柬埔寨，甚至傳出懷有身孕，最終仍難逃法網，於今日（24日）在金邊國際機場被捕，並遭遣返回韓國接受調查。

黃荷娜跨國逃亡狼狽被捕

據韓國媒體報導，韓國警方經過長期追蹤，今日凌晨在柬埔寨金邊國際機場的出境大廳，成功將準備登機返回韓國的黃荷娜逮捕。班機於早上7點50分抵達韓國後，她隨即被押送至京畿道果川警察署。警方表示，黃荷娜因涉嫌購買與吸食安非他命等罪名正在接受調查，但因案件仍在偵辦初期，無法透露更多細節。

黃荷娜多次吸毒屢教不改

黃荷娜的毒品醜聞早已不是新聞。她自2015年起便多次因吸食安非他命被捕。2019年，她曾一度獲得緩刑，但卻未珍惜機會，2020年再度因吸毒被判刑1年8個月。去年，她又因毒品案遭立案調查，為了逃避牢獄之災，她先是逃往泰國，後又輾轉非法入境柬埔寨，逼得韓國警方不得不向國際刑警組織申請紅色通緝令，展開全球追捕。

黃荷娜傳涉做性交易仲介

令人咋舌的是，黃荷娜在逃亡期間的生活似乎「多姿多彩」。根據韓國媒體引述知情人士的爆料，她在柬埔寨不僅涉嫌從事性交易仲介、販毒、洗錢等非法勾當，更傳出與當地一位高層人士交往，出雙入對，還在夜店舉辦奢華派對，生活過得相當高調。

不僅如此，關於她已經懷孕的傳聞也甚囂塵上。據她身邊的友人透露，黃荷娜親口證實自己「懷孕中」，並住在當地的高級住宅區，腹部也已明顯隆起。據傳，孩子的父親是一位中國富商，但這些消息目前均未獲得官方證實。隨著黃荷娜被遣返回國，她所涉及的一連串驚人指控，以及在海外的種種謎團，或將由韓國司法單位一一揭開。

