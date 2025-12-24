明星聖誕節晒溫馨！麥明詩三代外遊B仔首過白色聖誕 前小生加國豪宅開派對禮物堆積如山

聖誕節是普天同慶、與家人溫馨共聚的日子。一眾明星也紛紛在IG上分享他們與家人的幸福時光，整個畫面洋溢著滿滿的愛與溫暖。

余安安三代同堂半島酒店享聖誕大餐

余安安在IG分享，今年終於能與所有家庭成員在香港齊聚，舉行一年一度的傳統家庭聖誕晚餐。從照片可見，他們一家三代，包括兩個女兒及可愛的孫仔等，選在著名的半島酒店慶祝。眾人在酒店華麗的聖誕樹和樓梯前拍下多張溫馨合照，孫仔戴著紅色冷帽，十分搶鏡。晚餐菜式亦相當豐富，除了有聖誕蛋糕外，還有暖意融融的芝士火鍋。余安安感性地寫下：「非常珍惜這段寶貴的時光」，並透露家中「最年輕的成員」還需再等兩年才能加入，字裡行間充滿了對家庭團聚的感恩與喜悅。

石修一家五口溫馨滿瀉

石修亦分享了充滿節日氣氛的全家福，照片中，石修與太太、兒子陳宇琛、新抱林佑蔚及寶貝孫女，一家五口在聖誕樹前合影。眾人臉上掛著燦爛的笑容，對著鏡頭擺出V字手勢，畫面溫馨滿瀉，盡顯三代同堂的天倫之樂。

78歲石修晒強勁臂彎吹色士風激似方力申 網民驚訝「基因」傳至小方初生B女：石修又抱孫

麥明詩媽媽雪地湊孫

麥明詩的媽媽麥何小娟則與家人在外地享受了一個白色聖誕。她於IG上載了多張在雪地拍攝的照片，包括與丈夫的恩愛合照，以及多張與孫仔的互動照片。其中一張她開心地將穿得像小圓球的孫仔抱起，笑得合不攏嘴，隔著屏幕都能感受到她弄孫為樂的幸福。

麥明詩生日敲鑼打鼓大陣仗！盛勁為舞獅傳情零功架驚喜變驚嚇 老婆一臉茫然

杜挺豪加拿大豪宅開派對

已移民加拿大多年的前亞視小生杜挺豪，則分享了在家中舉辦聖誕派對的熱鬧影片。影片中可見，他的豪宅佈置充滿聖誕氣氛，聖誕樹下堆滿了數十份禮物，場面墟冚。一家大小除了圍在一起打邊爐、享受美食外，最開心的環節莫過於拆禮物。每個人都收穫滿滿，臉上掛著滿足的笑容，氣氛歡樂。

全民造星6丨前小生18歲兒子回流參賽最叻跳舞？媽媽係前亞視花旦 五官標緻有明星相

蘇韻姿為母親製造聖誕回憶

《愛·回家之開心速遞》的「熊心如」蘇韻姿趁著媽媽從加拿大返港，特意帶媽媽去參加聖誕花環工作坊，為她返回加拿大前製造美好回憶。蘇韻姿在影片中表示，媽媽平時就喜歡插花，而聖誕節是她最喜歡的節日。她感觸地說，長大離家後，過節的感覺與以往很不同，因此非常珍惜能與媽媽在香港共度的時光。母女二人拿著親手製作的聖誕花環合照，場面十分溫馨。

相關閱讀：前《愛回家》小花蘇韻姿與前度因「性」不合分手？指對男人再冇期望 曾跟TVB小生傳緋聞