劉嘉玲堡壘級豪宅迎聖誕節 名牌奢侈品裝飾巨型聖誕樹 屋內迷宮式間格大公開

今日12月24日是平安夜，影后劉嘉玲提早邀多位好友到訪其豪宅迎接聖誕節。劉嘉玲昨日（23日）在IG分享豪宅內部已佈置完畢，她與好友雷林靜怡、周汶錡、上山詩鈉在家歡聚，公開合照及大方分享豪宅內的聖誕佈置，可見裝潢極盡奢華，同時充滿濃厚的藝術氣息，讓一眾網民讚嘆不已。

劉嘉玲客廳中央擺巨型聖誕樹

從劉嘉玲於IG分享的影片中可見，客廳中央擺放了一棵幾乎觸及天花板的巨型聖誕樹，樹上掛滿了鮮豔的紅色飾品與閃爍的燈飾，與樹下堆積如山的精緻奢侈品禮物相映成趣，聖誕氣氛十足。

劉嘉玲屋內掛童年肖像畫

屋內的設計巧妙融合了古典與現代風格，燃燒著熊熊烈火的壁爐為冬日帶來溫暖，壁爐上方點綴著聖誕花環，與天花板垂下的華麗水晶吊燈交相輝映，無不彰顯出劉嘉玲超凡的審美品味。整個空間以節慶的紅色與深綠色為主調，舒適的紅色沙發與為晚宴精心佈置的長餐桌，預示著一場盛大而溫馨的聖誕派對即將在此舉行。更引人注目的是，樓梯旁的牆上懸掛了劉嘉玲童年肖像的畫作與角落擺放的獨特雕塑，十足一座充滿個人風格的藝術殿堂。

劉嘉玲愛犬穿聖誕裝

在充滿溫馨的節日氣氛中，劉嘉玲也沒忘記為家中的愛犬成員增添節日色彩。她細心地為狗狗們穿上可愛的聖誕主題服飾，並在華麗的聖誕樹前與牠們親密合照。鏡頭前，劉嘉玲抱著打扮得精緻可愛的愛犬，臉上洋溢著幸福的笑容，畫面溫馨動人。這不僅展現了她對寵物的無限寵愛，也為這個奢華的家增添了幾分俏皮與溫情，完美呈現了她對生活品質與家庭溫暖的極致追求。

劉嘉玲逾億豪宅被搬屋工人曝光？