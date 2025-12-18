78歲石修晒強勁臂彎吹色士風激似方力申 網民驚訝「基因」傳至小方初生B女：石修又抱孫

現年78歲的石修（修哥），多年來都Keep住Fit爆身材，保養得宜，因而有圈中「凍齡型男」稱號。近日石修在Threads分享一條在家吹奏色士風的影片，引起網民熱議，指他的真實年齡反差勁大，大讚石修的凍齡樣勁似45歲方力申。

石修被讚多才多藝

影片中的石修，穿上黑色緊身短袖Tee，身形壯碩、手臂線條結實，拿着色士風吹奏出林子祥的《最愛是誰》，見他閉上眼一臉陶醉地深情演奏，指法相當熟練，有網民都大讚石修多才多藝：「石修吹色士風真係好好聽」、「修哥真是多才多藝」等。不過，亦有不少網民將焦點放在78歲石修身上，並留言指他好像吃了防腐劑，凍齡樣勁似方力申：「石修究竟食咩大？」、「是小方嗎？」、「以為係方力申！」、「由似兩父子變似兩兄弟先」、「幾乎都沒甚麼變化，男人真是抗老」、「石修身上有一種莫名的魅力，深情而又善解人意的魅力大叔」等。同時亦有網民質疑是AI片：「睇下係唔係AI」、「係咪舊片嚟？」

方力申比石修兒子更似「父子」

多年來，方力申（Alex）都被指與石修撞樣，甚至比起石修的兒子陳宇琛更似兩父子，而最近榮升做爸爸的方力申，其女兒Isla五官輪廓充滿了爸爸的影子，額頭高且圓滑，鼻型立體挺拔，與爸爸十足餅印。更有網民笑指：「連小方個女都有石修影子」、「石修基因已傳到去小方個女度」、「個鼻似足石修」、「石修又抱孫」、「點解無血緣但可以似成咁，勁好笑」。

