Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

78歲石修晒強勁臂彎吹色士風激似方力申 網民驚訝「基因」傳至小方初生B女：石修又抱孫

影視圈
更新時間：23:00 2025-12-18 HKT
發佈時間：23:00 2025-12-18 HKT

現年78歲的石修（修哥），多年來都Keep住Fit爆身材，保養得宜，因而有圈中「凍齡型男」稱號。近日石修在Threads分享一條在家吹奏色士風的影片，引起網民熱議，指他的真實年齡反差勁大，大讚石修的凍齡樣勁似45歲方力申。

石修被讚多才多藝

影片中的石修，穿上黑色緊身短袖Tee，身形壯碩、手臂線條結實，拿着色士風吹奏出林子祥的《最愛是誰》，見他閉上眼一臉陶醉地深情演奏，指法相當熟練，有網民都大讚石修多才多藝：「石修吹色士風真係好好聽」、「修哥真是多才多藝」等。不過，亦有不少網民將焦點放在78歲石修身上，並留言指他好像吃了防腐劑，凍齡樣勁似方力申：「石修究竟食咩大？」、「是小方嗎？」、「以為係方力申！」、「由似兩父子變似兩兄弟先」、「幾乎都沒甚麼變化，男人真是抗老」、「石修身上有一種莫名的魅力，深情而又善解人意的魅力大叔」等。同時亦有網民質疑是AI片：「睇下係唔係AI」、「係咪舊片嚟？」

相關閱讀：石修三代同堂慶祝78歲生日 孫女Luna萌爆勁搶fo 型男爺爺被一招融化甜在心

方力申比石修兒子更似「父子」

多年來，方力申（Alex）都被指與石修撞樣，甚至比起石修的兒子陳宇琛更似兩父子，而最近榮升做爸爸的方力申，其女兒Isla五官輪廓充滿了爸爸的影子，額頭高且圓滑，鼻型立體挺拔，與爸爸十足餅印。更有網民笑指：「連小方個女都有石修影子」、「石修基因已傳到去小方個女度」、「個鼻似足石修」、「石修又抱孫」、「點解無血緣但可以似成咁，勁好笑」。

相關閱讀：方力申父系基因超強大 B女似足餅印有超高鼻樑 面珠墩圓潤飽滿嘴仔微翹勁得意

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪設靈 各界花海悼英雄 女友泣輓：不思量，自難忘
01:43
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪設靈 各界花海致敬英雄 李家超等多名官員到場悼念
突發
3小時前
上環4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至地鐵站外被捕
01:08
上環搶劫案．內情曝光│4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至上環港鐵站外就擒
突發
5小時前
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
考車牌｜明年1.1起考試車禁裝「外掛」輔助 專家：惟有學多幾個鐘
社會
7小時前
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
影視圈
11小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
前TVB金牌司儀大女豪宅曝光 巨廳搞Baby Shower空間感十足 樓底極高落地大玻璃景觀開揚
前TVB金牌司儀大女豪宅曝光 巨廳搞Baby Shower空間感十足 樓底極高落地大玻璃景觀開揚
影視圈
9小時前
宏福苑五級火｜政府：向受影響業主發放每年15萬元租金補助 業主及租戶獲發5萬元搬遷補助
02:11
宏福苑五級火｜政府：向受影響業主發放每年15萬元租金補助 業主及租戶獲發5萬元搬遷補助
社會
4小時前
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
01:36
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
22小時前
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
影視圈
13小時前