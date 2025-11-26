Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

石修三代同堂慶祝78歲生日 孫女Luna萌爆勁搶fo 型男爺爺被一招融化甜在心

影視圈
現年46歲的石修兒子陳宇琛（Sam），2017年與拍拖兩年的前有線主播林佑蔚（Camille）註冊結婚，2022年誕下囡囡陳翎（Luna），一家三口幸福美滿。11月21日是石修的78歲生日，新袍林佑蔚日前就在社交平台分享了三代同堂一起慶祝的影片及照片，簡單在家中慶祝，十分溫馨！

石修被孫一招融化

從影片中可見，當日石修一家人的打扮均以紅色為主，甚有節日氣氛，極之喜氣洋洋。當眾人在唱生日歌時，其3歲的孫女就一邊拍手一邊唱歌，當唱到「happy birthday to 爺爺」，原本孫女想錫爺爺臉頰時，但突然表現怕羞，並還用兩隻小手掩面，於是爺爺問：「你唔錫我一啖先咩？」孫女即時摸實爺爺塊臉啜了一啖，然後又再害羞地攬實媽咪，十分可愛，爺爺石修也被孫女舉動融化冧到爆！

相關閱讀：50年代童星身上一特徵77年不變？自認長情願為家庭暫別娛樂圈 曾受耳患困擾聽力只剩六成

 石修有孫萬事足

之後石修就陪孫女到戶外玩滑板車，又拖手仔行入附近停車場，完全是有孫萬事足。林佑蔚留言寫道：「Happy Birthday to our daddy/爺爺！Also， celebrating his 70th year in the film industry. We love you! （祝我們的爸爸/爺爺生日快樂！也慶祝他入行70週年。我們愛你！」

相關閱讀：石修新抱林佑蔚曝光11年前性感比堅尼照 老公視角高炒好身材 產後上圍大升Cup？

 

