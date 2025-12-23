前《愛回家》女星嫁國際集團太子爺  剛生B拒坐足月惹熱議  其母意外撞樣樊亦敏如兩姊妹

2018年香港小姐季軍丁子田（Sara）自嫁給富二代吳杰龍（Paul）後定居上海，近期宣布誕下千金，正式升格為人母。作風洋派的她，近日在社交媒體更新動態，表示傳統的「坐月」僅兩周已是極限，並晒出與母親外出的合照。照片中她氣色紅潤，容光煥發，絲毫不見產後疲態，但亦惹來粉絲擔心她因為坐月不足而影響身體。其母親的凍齡美貌亦意外成為焦點，因其樣貌與《愛回家》的「三太」樊亦敏驚人相似，母女同框猶如姊妹。

丁子田和BB溫馨互動

現年31歲的丁子田，早前在上海平安誕女，從她在社交平台分享的照片可見，新生女兒相當可愛，樣貌酷似爸爸吳杰龍。其中一張照片捕捉了丁子田與女兒手指互點的溫馨瞬間，背景可見其上海豪宅的現代化裝潢，充滿溫馨氣息。

丁子田：坐月兩周已是極限

與許多華人產婦不同，在美國芝加哥長大、性格「鬼妹仔」的丁子田並未遵循傳統坐滿一個月的月子。她坦言在家待兩周已是極限，並分享了與媽媽一同外出做指甲的照片。相中的她穿著厚實，戴著紫色帽子，臉上化了淡妝，氣質清新自然，狀態極佳。

丁子田母撞樣樊亦敏

最讓網民驚喜的是，丁子田的母親氣質同樣出眾，外表十分年輕，五官與資深演員樊亦敏有幾分神似。不少網民大讚丁媽媽保養得宜，與女兒站在一起就像一對漂亮的姊妹花，可見丁子田的美貌是遺傳自母親。

丁子田嫁入豪門生活美滿

丁子田畢業於美國密西根大學，主修生物心理學，是不折不扣的學霸。她的姑媽是資深演員丁主惠，當年參選港姐的提名人則是著名導演張堅庭。2018年，她憑藉甜美樣貌與出眾氣質，一舉奪得港姐季軍及「最佳口才獎」。2021年，丁子田與國際集團太子爺吳杰龍訂婚，並於2023年在意大利舉行童話式婚禮。婚後她隨丈夫定居上海，今年迎來愛情結晶，為美滿的豪門生活再添幸福篇章。

