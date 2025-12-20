鄭嘉穎「舊愛」留醫多天插喉照流出  輕視感冒變大病慘受折磨  富貴老公貼心照顧令人心酸

現年46歲的女星周勵淇（Niki），自2018年與內地演員傅浤鳴結婚並育有一子後，已大幅減少幕前工作，專心相夫教子，享受家庭生活。然而，她今日突然在IG上載了一張在醫院病床上的照片，震驚一眾粉絲，情況令人憂心。

周勵淇輕視感冒致肺炎

在周勵淇發布的照片中，只見她身穿病人服躺在病床上，右手手背上清晰可見插着靜脈輸液的喉管，畫面令人相當心痛。周勵淇在帖文中透露，自己因一場感冒未有好好處理，最終演變成肺炎，已經留醫多天。她感慨地寫下：「感覺到健康的可貴，身體健康真的真的很重要。」

相關閱讀：內幕丨周勵淇已恭喜方力申愛女出世 盼《百分百感覺》演員攜下一代聚會 陳國邦透露妻女將從泰國回港團聚

周勵淇心痛老公貼身照料

除了分享病情，周勵淇亦特別感謝丈夫傅浤鳴連日來的貼身照顧。她情深地表示：「這幾天真的很感激我老公每天都喺醫院陪我，見到你每天都睡梳化真的心痛。」字裡行間流露出對丈夫辛勞的萬般不捨與心疼，也足見二人婚後感情依舊甜蜜。同時，她也感謝醫護人員的無微不至，並因健康問題取消了近期的活動與工作，向大家致歉。

周勵淇是昔日TVB收視福將

周勵淇自2001年出道後，憑著亮眼外型備受矚目。2005年她轉戰電視圈，以一部《秀才遇著兵》中的「拾義妹」一角深入民心，人氣急升，更勇奪當年TVB「飛躍進步女藝員」獎，奠定其花旦地位。其後，她與鄭嘉穎合作的《天幕下的戀人》及《最美麗的第七天》更成為經典，二人更被封為螢幕情侶，一度傳出緋聞。在離開TVB後，周勵淇將重心轉往內地發展，並在2018年覓得真愛，與傅浤鳴組織家庭，近年已淡出幕前，享受平淡而幸福的家庭生活。

相關閱讀：內幕｜周勵淇唏噓女性電影難發圍 湯怡搵定後路 李靖筠嘆機會少｜專訪