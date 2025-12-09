內幕｜周勵淇唏噓女性電影難發圍 湯怡搵定後路 李靖筠嘆機會少｜專訪

犯罪片《內幕》以男性主導，主海報上有齊四位主角郭富城、吳鎮宇、方中信與任達華，要角之一的周勵淇（Niki）慨嘆女性題材電影仍然偏少，對女演員而言是劣勢，形容自己出道拍戲那年代，還能以量取勝；今天市道不景，她與湯怡、李靖筠（Gladys）三代女演員經歷著相同困難，行頭越來越窄。撰文︰李志宏、攝影︰羅安強

市場接受程度低

Niki再與郭富城（《內幕》中演律師）合作，她說：「我演他女友，是輔助人物，協助他找機構的罪證，也勸他不要太衝動——他不是警察，卻愛查案，兩人常有衝突。」二人合作始於2002年，她是郭富城《臨睡吻你一次》MV女角，「之後還與他、張智霖拍攝了音樂電影《愛在十指緊扣蔓延時》。」那是兩男爭一女的故事；續指︰「再見面仍有熟悉感，我們都成熟了，有家庭和小孩。我倆在現場，十分認真探討角色。他的專業態度跟年少那種輕鬆、愛開玩笑的狀態不同，多了一份穩重與體會。」她亦苦笑︰「不知道未來有無合作可能。」

常說當演員被動，女演員更甚，多年來演輔助角色，46歲的她感慨：「以女性主導的電影向來不太受歡迎。」《玉女添丁》（她角逐金像獎「最佳新人獎」）算是嗎？「我覺得《29+1》才是較貼近女性視角的故事，惟觀眾始終偏向男演員擔綱的犯罪、警匪、動作類型片。」她自我安慰，「與其糾結戲份多寡，就算只是幾場戲，演得精彩也可令觀眾留下印象。」

對於女性電影難發圍，周勵淇感到婉惜。

《內幕》是男人戲，主海報上女角無影。

周勵淇與郭富城拍《愛在十指緊扣蔓延時》。

周勵淇憑《玉女添丁》角逐金像獎「最佳新人獎」。

主動尋出路

而湯怡演慈善機構義工，與郭富城有連場對手戲，她透露︰「我倆首次合作是《寒戰II》，他氣場強大，我緊張得一講對白就『窒』！認識久了，間中有聯繫，這次拍攝頗享受，在現場除討論劇情外，也會聊聊小朋友話題，氣氛輕鬆。」其實湯怡也曾擔正《致命24小時》，她一身性感造型被潘燦良又舔臉又糟質，十分搏命，票房卻平平。​演員不是朝九晚五上班族，工作機會難以主觀意願控制，無論觀眾是否喜歡，角色是否受歡迎，都是未知之數，故​湯怡近年學做甜品，經營自家烘焙品牌和餅店，她不諱言︰「裝備自己，多學習，令自己變得有價值。​」Niki非常佩服湯怡這種主動。

至於32歲的Gladys在《內幕》中演調查記者，「我要咬文嚼字，說大量數據和資訊，在語氣、節奏上花過心思作調整。」這是她的新嘗試，「之前多演感性角色，是次人物既理智又冷靜。」而且一落場就「打大佬」，與郭富城、吳鎮宇（演警察）同車「密斟」，「壓力非常巨大！兩位前輩不會浪費時間，拍完就走，準備下一場，這樣我反而胡思亂想，『我有無犯錯呢』？」問她這場戲NG了多次，她尷尬稱︰「不要問了！」

周勵淇（中）與湯怡（右）、李靖筠（左）三代女演員有感機會越來越少。

周勵淇多年後再與郭富城合作，在《內幕》中演情侶。

李靖筠在《內幕》中演記者，要字正腔圓。

湯怡湯怡演慈善機構義工，與郭富城有多場對手戲

好好生活

相比Niki、湯怡在電影圈「浸」了一排，Gladys算是新鮮人，她透露︰「Niki對我說，演員需要機會去磨練，即使腦海中不停想像『這場戲可以怎樣演』，若無落場實戰只是空談。」她這陣子常有「許久沒開工，掛念片場」的念頭，「我明白不只自己在等，香港近年環境也不理想。」同時有所覺悟補，「演員最重要的功課是好好生活，觀察身邊人和事。」她會留意朋友個性特質，「日後演戲才有東西拿出來用」。最後問Niki、湯怡與Gladys想合演甚麼類型的女性電影？Niki笑稱︰「我不演媽媽！我可以做家姐，有兩個反叛的妹妹。」

湯怡擔正《致命24小時》，被潘燦良舔臉。

湯怡性感上陣，惜《致命24小時》票房平平。

李靖筠於2017入行，近作有《深宵閃避球》。