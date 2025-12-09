Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內幕｜周勵淇唏噓女性電影難發圍 湯怡搵定後路 李靖筠嘆機會少｜專訪

影視圈
更新時間：21:45 2025-12-09 HKT
發佈時間：21:45 2025-12-09 HKT

犯罪片《內幕》以男性主導，主海報上有齊四位主角郭富城、吳鎮宇、方中信與任達華，要角之一的周勵淇（Niki）慨嘆女性題材電影仍然偏少，對女演員而言是劣勢，形容自己出道拍戲那年代，還能以量取勝；今天市道不景，她與湯怡、李靖筠（Gladys）三代女演員經歷著相同困難，行頭越來越窄。撰文︰李志宏、攝影︰羅安強

市場接受程度低

Niki再與郭富城（《內幕》中演律師）合作，她說：「我演他女友，是輔助人物，協助他找機構的罪證，也勸他不要太衝動——他不是警察，卻愛查案，兩人常有衝突。」二人合作始於2002年，她是郭富城《臨睡吻你一次》MV女角，「之後還與他、張智霖拍攝了音樂電影《愛在十指緊扣蔓延時》。」那是兩男爭一女的故事；續指︰「再見面仍有熟悉感，我們都成熟了，有家庭和小孩。我倆在現場，十分認真探討角色。他的專業態度跟年少那種輕鬆、愛開玩笑的狀態不同，多了一份穩重與體會。」她亦苦笑︰「不知道未來有無合作可能。」

常說當演員被動，女演員更甚，多年來演輔助角色，46歲的她感慨：「以女性主導的電影向來不太受歡迎。」《玉女添丁》（她角逐金像獎「最佳新人獎」）算是嗎？「我覺得《29+1》才是較貼近女性視角的故事，惟觀眾始終偏向男演員擔綱的犯罪、警匪、動作類型片。」她自我安慰，「與其糾結戲份多寡，就算只是幾場戲，演得精彩也可令觀眾留下印象。」

對於女性電影難發圍，周勵淇感到婉惜。
對於女性電影難發圍，周勵淇感到婉惜。
《內幕》是男人戲，主海報上女角無影。
《內幕》是男人戲，主海報上女角無影。
周勵淇與郭富城拍《愛在十指緊扣蔓延時》。
周勵淇與郭富城拍《愛在十指緊扣蔓延時》。
周勵淇憑《玉女添丁》角逐金像獎「最佳新人獎」。
周勵淇憑《玉女添丁》角逐金像獎「最佳新人獎」。

主動尋出路

而湯怡演慈善機構義工，與郭富城有連場對手戲，她透露︰「我倆首次合作是《寒戰II》，他氣場強大，我緊張得一講對白就『窒』！認識久了，間中有聯繫，這次拍攝頗享受，在現場除討論劇情外，也會聊聊小朋友話題，氣氛輕鬆。」其實湯怡也曾擔正《致命24小時》，她一身性感造型被潘燦良又舔臉又糟質，十分搏命，票房卻平平。​演員不是朝九晚五上班族，工作機會難以主觀意願控制，無論觀眾是否喜歡，角色是否受歡迎，都是未知之數，故​湯怡近年學做甜品，經營自家烘焙品牌和餅店，她不諱言︰「裝備自己，多學習，令自己變得有價值。​」Niki非常佩服湯怡這種主動。

至於32歲的Gladys在《內幕》中演調查記者，「我要咬文嚼字，說大量數據和資訊，在語氣、節奏上花過心思作調整。」這是她的新嘗試，「之前多演感性角色，是次人物既理智又冷靜。」而且一落場就「打大佬」，與郭富城、吳鎮宇（演警察）同車「密斟」，「壓力非常巨大！兩位前輩不會浪費時間，拍完就走，準備下一場，這樣我反而胡思亂想，『我有無犯錯呢』？」問她這場戲NG了多次，她尷尬稱︰「不要問了！」

周勵淇（中）與湯怡（右）、李靖筠（左）三代女演員有感機會越來越少。
周勵淇（中）與湯怡（右）、李靖筠（左）三代女演員有感機會越來越少。
周勵淇多年後再與郭富城合作，在《內幕》中演情侶。
周勵淇多年後再與郭富城合作，在《內幕》中演情侶。
李靖筠在《內幕》中演記者，要字正腔圓。
李靖筠在《內幕》中演記者，要字正腔圓。
湯怡湯怡演慈善機構義工，與郭富城有多場對手戲
湯怡湯怡演慈善機構義工，與郭富城有多場對手戲

好好生活

相比Niki、湯怡在電影圈「浸」了一排，Gladys算是新鮮人，她透露︰「Niki對我說，演員需要機會去磨練，即使腦海中不停想像『這場戲可以怎樣演』，若無落場實戰只是空談。」她這陣子常有「許久沒開工，掛念片場」的念頭，「我明白不只自己在等，香港近年環境也不理想。」同時有所覺悟補，「演員最重要的功課是好好生活，觀察身邊人和事。」她會留意朋友個性特質，「日後演戲才有東西拿出來用」。最後問Niki、湯怡與Gladys想合演甚麼類型的女性電影？Niki笑稱︰「我不演媽媽！我可以做家姐，有兩個反叛的妹妹。」

湯怡擔正《致命24小時》，被潘燦良舔臉。
湯怡擔正《致命24小時》，被潘燦良舔臉。
湯怡性感上陣，惜《致命24小時》票房平平。
湯怡性感上陣，惜《致命24小時》票房平平。
李靖筠於2017入行，近作有《深宵閃避球》。
李靖筠於2017入行，近作有《深宵閃避球》。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:47
大埔宏福苑五級火｜警發現疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失聯
突發
3小時前
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
7小時前
邦妮曾宣稱12小時內達成「千人斬」。
OnlyFans「千人斬」女網紅印尼峇里島被捕 涉違法拍色情片 面臨最高15年監禁
即時國際
9小時前
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
4小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
12小時前
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
影視圈
4小時前
65歲三屆影后做媽媽！貼手抱「女兒」照罕露柔情一面 年紀大望有人陪伴得到平靜和快樂
65歲三屆影后做媽媽！貼手抱「女兒」照罕露柔情一面 年紀大望有人陪伴得到平靜和快樂
影視圈
2小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
2025-12-08 21:00 HKT
連鎖酒樓晚市孖寶$168起！黑松露炒鮑魚/脆皮雞/啫啫火箭魷 全線多間分店供應
連鎖酒樓晚市孖寶$168起！黑松露炒鮑魚/脆皮雞/啫啫火箭魷 全線多間分店供應
飲食
9小時前
小巴婆婆與神秘男「寶貝」傳情 曖昧訊息曝光疑墮心寒騙局 網民揭長者致命弱點：她不是蠢｜Juicy叮
小巴婆婆與神秘男「寶貝」傳情 曖昧訊息曝光疑墮心寒騙局 網民揭長者致命弱點：她不是蠢｜Juicy叮
時事熱話
8小時前