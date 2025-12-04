內幕｜方中信嘆時道差︰下份工未有着落 麥兆輝大爆郭富城片場趣事｜專訪

縱橫影圈多年的方中信是金像導演麥兆輝「御用班底」一員，兩人合作的模式是「快狠準」沒有廢話。多演專業人士或正派人物的方中信，這次在犯罪電影《內幕》中扮演道貌岸然的慈善機構CEO，假公濟私，與郭富城演的律師、吳鎮宇演的警察角力周旋，過足戲癮。撰文︰李志宏、攝影︰譚志光

最怕遇嘥時間導演

該片導演兼編劇麥兆輝拍慣犯罪片，「但這類題材發展空間越來越細，現在也不會發生大型搶劫案。」他想拍洗黑錢故事，遂明查暗訪，寫了《內幕》劇本，本地市場少見，「通過非牟利團體去洗黑錢，他們收取匿名捐款，把這些現金變成合法收入。」而62歲的方中信，是次演慈善機構主席高盛文，表裡不一，中飽私囊，他說︰「我跟導演認識許久了，當時（1994年上映的《愛情色香味》）他做幕後，也有出鏡，我們才30幾歲，之後合作了起碼四、五部電影。」方中信是麥兆輝的「御用班底」一員，後者形容︰「像《竊聽風雲》三集不同故事，都是同一班人演不同角色。我十分信任方中信，他是容量大的演員，勝任任何角色，可正派可反派。」

方中信明言，拍戲最怕遇著浪費時間的導演，「我與麥兆輝的默契是這樣的，導演搵我開工，我不需要問他找我拍甚麼，我要演甚麼角色。」在拍攝現場，「《內幕》每一位演員，郭富城、吳鎮宇、任達華等都有帶動性，一環扣一環。我們在這行頭多年，在片場不會講東講西，埋位就做戲。我接到這劇本，讀熟了，去到現場，導演不會臨時改動劇本；你要改？我認為是不負責任！」

麥兆輝、方中信多次合作，用行動說話。

《內幕》中方中信是假慈善真黑手。

《內幕》方中信同任達華鬥戲。

演雙面人夠盡興

方中信追求的是快狠準，就像是次角色的個性，續稱︰「我印象深刻的是天台斬手指一幕，當中要如何走位，事前不用傾傾傾，劇本經已寫得好清楚。」麥兆輝補充︰「方中信演反派，不是死撐那種個性，而是在演懦弱人物，卻位高權重，他這個演繹角度令我喜出望外。」方中信近年多演專業人士或正派，「我挺喜歡這個姓高的，有血有肉，顧家的人，走歪路了。黑白中有灰色，或者觀眾會原諒他。」戲中他與郭富城所演的律師角力，兩人已為人父，無獨有偶，方中信17歲愛女符迦晴有意修讀法律課程；同時他坦言近年市道差少開戲，經濟「有出冇入」，調侃拍完《內幕》下份工未有着落。

方中信表示《內幕》斬手指一場戲，過足戲癮。

方中信拍《愛情色香味》認識麥兆輝。

方中信女愛女符迦晴是馬術運動員。

方中信與莫可欣在2008年結婚，太太專注湊女淡出娛樂圈。

犯罪題材發展空間窄

麥兆輝則補充︰「最初沒有律師這角色，我寫了方中信的角色，之後是警察（吳鎮宇），一路發展，不順暢了，才有律師一角。」續指︰「我認識不少律師，特別打刑事案的律師，問他們︰『你們接下某case時，有無問過客戶，這件事對方到底有沒有做過？』沒有人肯答我！他們是看表面證據，贏面多就接，覺得會輸就不會接。」麥兆輝與郭富城第二次合作，他笑說︰「好多年前我還是副導演時，流傳一則笑話，想叫郭富城埋位，就找塊鏡引他過來，他便會開始照！當然我未見過啦。那時的他一定貪靚啦，人這麼帥。」直至合作《內幕》，他形容對方變了另一個人，「看到一個專注的人在演戲。」

麥兆輝認為犯罪題材發展空間窄。

郭富城《內幕》中演律師，精通跆拳道。

吳鎮宇、郭富城繼《公元2000》後，於《內幕》中再聚。

麥兆輝、劉偉強憑《無間道》贏金像獎「最佳導演」。