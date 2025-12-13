內幕丨周勵淇已恭喜方力申愛女出世 盼《百分百感覺》演員攜下一代聚會 陳國邦透露妻女將從泰國回港團聚

周勵淇、湯怡和陳國邦等今日（13日）到大圍出席英皇電影《內幕》謝票活動，三人對票房成績好都感到很開心，周勵淇表示會繼續努力，陳國邦稱已做好演員本份，留待觀眾評分，湯怡希望觀眾覺得好看的話，要向身邊朋友多推介，問到是否會謝票謝到聖誕節？陳國邦笑謂要看票房有幾高。

周勵淇、湯怡聖誕留港與家人度過

講到聖誕節，周勵淇和湯怡都表示會留在香港與家人一起過，湯怡又說甜品生意在節日是會比平時好，家人有時都會到鋪頭幫忙，笑指女兒都識得和客人打招呼。陳國邦指工作很忙，妻女之後會回來香港陪他，講到月尾他又有另一電影《尋秦記》上映，他笑指其他電影稍等再講。

周勵淇笑指BB似方力申

此外，方力申昨日宣布女兒已經出生，好友周勵淇已恭喜他，笑指BB很像方力申，但叫他不用太擔心，因為BB的樣子經常不同，「很多人都說女似爸爸，仔似媽媽，我覺得我個仔都似我，但他爸爸否認，所以小方不用擔心。（會去探BB嗎？）等他方便再約，第一胎很緊要，之前有同他講過要準備甚麼。（和他分享坐月經驗？）他又無問我，他有很多朋友可以問，最重要是他們都要保持身體健康，（坐月）之後有排搞。」又說當年演出《百分百感覺》的演員很多都已有下一代，好似是她和陳曉東，方力申的孩子可說是當中最細，如有機會都想相約聚會。