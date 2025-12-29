2025回顧丨20對娛圈情侶結婚 胡定欣、小儀出嫁全城狂賀 陳偉霆、金鐘國突爆婚訊

2025年即將結束，回顧2025年的娛樂圈大事，當中必定有結婚喜事！最令人感到驚喜的，莫過於陳偉霆與何穗的婚訊，還有胡定欣終於脫單，在今年10月初無預警地宣布與拍拖一年多的外科醫生男友陳健華（Akin）已結婚。二人在新西蘭南島的皇后鎮（Queenstown）舉行浪漫婚禮，消息一出，令一眾圈中好友及粉絲又驚又喜。而前DJ小儀亦趁年底宣布婚訊，但老公身份卻非常神秘。

2025年回顧丨方力申情人節宣布結婚

方力申2023年與葉萱（Maple）公開認愛後，一直十分低調，葉萱捲入邪教風波要上庭指證，不過方力申貼身陪伴，兩人在今年情人節宣布已經結婚，一眾藝人及網民都紛紛留言恭喜，其後方力申稱當時在美國Santa Monica beach 求婚成功：「租咗架飛機掛個banner有相同字句求婚，之後兩個影婚紗相，衫都預先安排好，之後換第二套婚紗嘅時候，第二驚喜出現就係證婚人，最後一對新人都喊哂就咁禮成。」其後再問方力申選擇葉萱的原因？他說：「選擇結婚係因為愛對方。」

2025年回顧丨衛詩雅嫁醫美醫生周祉安

衛詩雅（Michelle）今年2月與拍拖兩年半的醫美醫生周祉安（Kenley）結婚，二人先在半山聖母無原罪主教堂舉行婚禮，晚上則在港島香格里拉酒店香島殿舉行婚宴。婚宴上，周醫生「子華神」上身向老婆發表愛的宣言：「我對Michelle嘅第一印象呢，其實喺YouTube度見到呢個女仔，都幾鍾意講笑，但係講嘢又好似唔係咁好笑個樣，咁我最喜歡佢嘅地方就係佢樂天善良嘅性格啦！同埋一個好鍾意幫助人嘅心，我其實係畀佢正面嘅能量所吸引嘅，並唔係你驚世嘅美貌，ok？」衛詩雅聞言，即笑不攏嘴，全場賓客哈哈大笑。

2025年回顧丨黎寬怡與攝影師結束愛情長跑

《東張西望》主持「貓仔」黎寬怡（Kitty）今年2月與拍拖9年的攝影師馮俊昇（Sing）結束愛情長跑，黎寬怡曾透露二人相識於拍攝比賽，因為一次幾個朋友未按約定而先行去看電影，結果造就了兩人的約會：「嗰陣啱啱同前任分手兩天，又傷心又難過，仲要畀班朋友仔賣甩咗。我咪膽粗粗直接約阿Sing陪我睇戲，點知佢真係好想睇部戲，所以我吔兩個照出咗去睇」因而二人經過多次接觸相處後互生情愫。黎寬怡亦曾大讚阿Sing善良、溫柔、對人好細心、富幽默感同親和力及孝順，唯一缺點是對食物要求好高：「好彩佢煮嘢食好叻，婚後佢會教我煮嘢食，唔使我餓死。」黎寬怡和阿Sing是教徒，不過早前二人就跟足傳統進行過大禮儀式，除了鮑參翅肚、八大精美禮籃與及龍鳳嫁囍禮餅外，當然還有兩對巨型龍鳳鈪、４條金頸鍊，甚至禮品多到一張枱都「放唔晒」，要額外加多兩張枱兼放滿地下，足見阿Sing非常愛錫她。

2025年回顧丨郭子豪娶拍拖6年鄧卓殷

2018年港姐亞軍暨最上鏡小姐鄧卓殷（Amber）與拍拖6年的前TVB藝人郭子豪（Arnold）今年4月結婚，郭子豪坦言很自豪找到靈魂伴侶，即使經歷工作低谷，鄧卓殷的正面會令一切變得美好，可說是他的心靈雞湯。郭子豪又說︰「我拼命為她付出，也看到她為我付出很多，令我認定她。」鄧卓殷說：「家人不能揀，唯一能揀是老公，他除了是我的神隊友，可以溝通到及互相支持，最重要是互相鍾意對方，是有感覺的。」

2025年回顧丨Taylor Swift與美式足球員訂婚

樂壇天后Taylor Swift與其美式足球員Travis Kelce在今年8月透過IG公布訂婚喜訊！Taylor在貼文中寫道：「你們的英語老師和體育老師要結婚了」，並附上5張配圖，其中最矚目的就是Travis單膝跪下向女友求婚的照片，另外又有二人貼面、相擁、兩手相握的甜蜜照。據知他一早已向朋友們搜集資料，問晒所有朋友的求婚絕招，故此二人的好友們對訂婚消息也不感意外，他們都早知Travis早有跟Taylor結婚的決心，二人的訂婚戒指，據說是由紐約著名珠寶店Artifex Fine Jewelry的設計師Kindred Lubeck所設計，估計至少有8卡重。

2025年回顧丨胡定欣與外科醫生陳健華結婚

單身9年的43歲胡定欣（Nancy）去年底終於宣佈與外科醫生陳健華（Akin）拍拖，今年10月在無預警下在IG分享結婚喜訊，帖文中分享多張結婚照，胡定欣披上婚紗與丈夫陳健華蜜切蛋糕，多名圈中好友都留言祝福。從胡定欣分享的照片可見，兩人似乎在外地結婚，胡定欣面露甜笑，與老公陳健華在美景之下切結婚蛋糕。「媒人」林盛斌，對於二人結婚他表示極之開心，他又表示二人拍拖一年多，透過了解才一起，不是「閃婚」，大讚醫生為人很好，還到世界各地當義工醫生，每年離開幾個月，胡定欣亦很支持。

2025年回顧丨「40億千金」蔡頌思婚宴排場勁

已故百億「海產大王」蔡繼有孫女、31歲蔡頌思（Jocelyn）今年3月與日籍金融才俊老公Michihiro Nakaguchi在四季酒店舉行婚禮，蔡頌思婚禮極具奢華，單單身上金器已經相當誇張，龍鳳鈪掛滿身，頭上又戴有金鳳冠，頸上的金鍊比PIZZA還要大，一度成為網上熱話。其後前蔡頌思移師越南舉行婚禮，當日朝早在沙灘上行禮，晚上舉行戶外婚宴，排場奢華又浪漫，蔡頌思穿上拖尾婚紗，頭戴鑲滿鑽石的皇冠，頸上的鑽石鍊比朱古力豆還要大，「最殺食」當然是谷胸婚紗，逼爆身材一覽無遺。

2025年回顧丨陳漢典黃路梓茵結婚震驚外界

34歲台灣女星Lulu（黃路梓茵）與《康熙來了》41歲陳漢典在節目《綜藝大熱門》合作，二人曾多次被拍檔吳宗憲湊成一對，又試過在節目中舉行婚禮。今年9月陳漢典與Lulu黃路梓茵在社交平台宣布：「我們兩個是真的要結婚了！」震驚外界，婚禮預計在明年1月舉行。

2025年回顧丨曾樂彤嫁音樂才子徐浩

音樂才子徐浩和歌手曾樂彤今年10月舉行婚禮，徐浩曾表示婚禮主要由自己籌備，笑指曾樂彤只知時間、地點和婚紗，結婚當日接新娘讀出愛的宣言時，徐浩稱講到「曾樂」兩個字，已經哭至講不下去：「講她名字已經決堤，我也不知為何，剛剛註冊儀式哭了出來。」問老公愛錫是否開心？曾樂彤開心表示「錫老婆會發達」。問到度蜜月，徐浩希望明年2月起行，曾樂彤即著他不要「空頭支票」，又透露二人相處模式不是節日才慶祝，所以一有時間便再去度蜜月。

2025年回顧丨金鐘國無預警宣布結婚

韓國男星金鐘國今年8月無預警傳出結婚消息，韓媒報道指金鐘國在京畿道平澤拍攝SBS綜藝節目《Running Man》時，與嘉賓張東潤、金雅英錄制開場期間，突然表示：「有話要說」，之後宣布結婚消息，卻未有透露新娘子的身份。據指金鐘國的婚禮將在首爾一所私人場地進行，僅邀請家人及親密朋友參加，不會對外公開。金鐘國所屬經理人公司表示，今年是金鐘國出道30周年，能在這個有意義的年份有新的開始，感覺更加有意義，有希望大家能夠支持與祝福一對新人。

2025年回顧丨「鐵面陳」升呢「億萬駙馬」

在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「鐵面陳」的王致狄在今年5月求婚成功，王致狄準備99枝玫瑰及巨型鑽戒向女友Nicole求婚，婚禮定於明年舉行。早前《東周刊》獨家揭露，王致狄的未婚妻Nicole是年銷過億塊面膜「協利國際美容集團」的繼承人，身家逾億，有指王致狄開始接觸未婚妻的家族生意，升呢「億萬駙馬」。

2025年回顧丨黃碧蓮峇里婚禮浪漫又奢華

曾在處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演刁蠻女「Dion」的前港姐黃碧蓮（Linna）今年9月在峇里（Bali）舉行婚禮，今次婚禮浪漫又奢華，朝早一對新人並在親友見證下擁吻，後方更放出彩色煙霧，畫面已經相當浪漫，到了晚上舉行的婚宴，排場相當有格調，巨型宴會廳的正中位置有一個圓型舞池，天花位置掛有巨型水晶燈，穿上低胸婚紗的黃碧蓮盡展S曲線，豐滿上圍盡入眼簾。

2025年回顧丨Tyson Yoshi意大利舉行婚禮

Tyson Yoshi（程浚彥）與網紅女友Christy在今年7月一連三日在意大利舉行婚禮，婚宴走歐式風格，現場布置同樣擺滿鮮花，餐桌剛是傳統歐式婚禮長檯，再配上現場的背景管弦樂音樂，令現場氣氛非常甜蜜，Tyson Yoshi還婚禮邀請了張敬軒、Jeffrey魏浚笙、Serrini、林家熙（Locker）及女友Marf（邱彥筒）、台灣歌手婁峻碩與太太焦凡凡與及湯令山等等，一度在網上被洗版。到了10月在港補辦中式婚宴，新娘子Christy穿上最高級別的「褂王」出門，裙褂一針線都由金銀線覆蓋，身上的金器陣更是誇張，手上戴有超大粒珍珠鑲金戒指，手上戴有4對龍鳳鈪，其中1對更是巨型流星錘，頸上更戴有一條巨型金頸鍊，甚至掛有兩對龍鳳鈪，連Tyson Yoshi都忍不住笑指：「黃金戰士」。

2025年回顧丨容天佑太太Winnie家世顯赫

現年30歲、TVB「功夫新星」容天佑今年12月與圈外女友扶天恩（Winnie）行婚宴，據知，容天佑的太太Winnie家世顯赫，家族生意龐大，容天佑亦曾說：「佢哋家族都係做關於珠寶，Winnie外公做玉，姨姨做翡翠，爸爸就做鑽石首飾批發。我又冇乜壓力嘅，佢哋都好支持我，我會用我龐大嘅愛錫愛錫返佢哋。」難怪在婚宴上，新娘的首飾件件都份量十足，甚至過大禮的時候已經非常大陣仗，金器多到擺滿枱。

2025年回顧丨金宇彬宣布與申敏兒結婚

36歲韓星金宇彬曾患鼻咽癌，經抗癌數年後逐漸康復，金宇彬在今年11月宣布與申敏兒結婚，消息公布後，大批粉絲紛紛留言祝福。金宇彬透過手寫信向fans表示，自己與申敏兒結婚了，「一直想把最重要的消息，親自第一時間告訴你們。是的，我要結婚了。和長久以來，陪我走到現在的她共組家庭。直到我們再見面那天，一定要保持健康、一直幸福下去，我很快會再和大家見面的。」他又不忘感謝fans一路以來的陪伴和支持。

2025年回顧丨張玉珊獲男友盧啟賢求婚

張玉珊今年10月獲男友盧啟賢求婚，她表示已接受求婚超過一年，「我平時都好低調，剛好那天做訪問就講出來，比大家一個驚喜。（幾時擺酒結婚？）忙完先結，一諗起要搞酒席就懶，之前搞了一個大型活動有70幾圍，有很多事要兼顧，雖然可以找wedding planner，但有些事都要親自處理，有好消息再告訴大家。」

2025年回顧丨陳偉霆何穗秘婚生子

39歲陳偉霆與36歲何穗今年10月官宣成為父母，外界一直關注二人婚期，但原來他們已低調結婚。陳偉霆曾在2011年公開表示自己思想傳統，不會接受未婚生子。成為爸爸後，陳偉霆證實與何穗早已低調完婚，兒子的到來是兩人共同的規劃。談及初為人父的心情，陳偉霆臉上洋溢著幸福，他分享，即使兒子的哭鬧聲，對他而言也是「完美的天籟之音」。陳偉霆更透露，將哭鬧的兒子抱在懷中，聽著自己的心跳聲安穩入睡的瞬間，是他人生中最美的時刻。

2025年回顧丨阮小儀無預警自爆婚訊

55歲「黃金盛女」阮小儀在聖誕節（12月25日）在無預警下宣布結婚，她貼上一張無名指戴有戒指的手牽手相並說：「2025年對我嚟講係一個好年份。多謝你，令我人生下半場更精彩。亦想與愛我的你們分享，多謝你們滿滿的祝福。聖誕快樂。」小儀今次無預警宣宣布婚訊，不單引來全城祝福，再加上小儀的保密功年做到滴水不漏，觸發大家對其老公的身份大感好奇，紛紛作出揣測。指小儀老公從事汽車事業，兩人透過友人介紹而認識，為保護愛苗，交往期間極度保密，連商台同事都被蒙在鼓裡。

2025年回顧丨龐卓欣晒鑽戒宣布結婚

麥明詩死敵、同屆港姐亞軍龐卓欣（Ada）在12月26日、boxing day宣布與金融才俊男友Patrick結婚。龐卓欣在IG貼上與男友Patrick身在雪地的相片並說：「今年的聖誕節真是太特別了！」相中所見，龐卓欣左手無名指戴有一枚巨型橢圓形鑽戒，獲男友求婚成功後，龐卓欣和男友Patrick在雪地上親吻，非常浪漫。

2025年回顧丨堂本光一娶息影女星

日本男團「DOMOTO」（原KinKi Kids）成員堂本光一於12月28日宣布結婚，他所屬公司透露老婆是圈外人，而日媒爆料指，堂本光一太太是與他秘戀超過十年的女星佐藤惠美。兩人因合作音樂劇結緣，愛情長跑終修正果。據悉，佐藤惠美已於今年9月引退，為婚事做準備。消息一出，粉絲紛紛獻上祝福，樂見偶像覓得人生幸福。

