TVB上位小生奢華婚宴貴氣逼人 新娘滿身金器金龍彩鳳粉紅鑽褂皇出門 心型綠寶石釀鑽耳環份量十足

現年30歲、TVB「功夫新星」容天佑日前與圈外女友扶天恩（Winnie）在麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）舉行婚宴，一對新人過大禮的時候已經非常大陣仗，婚宴當日亦極具排場，朝早跟足傳統儀式出門，晚上在酒店Diamond Ballroom筵開23席，婚宴開始前夕，一對新人及兄弟姊妹以熱鬧跳舞形式進場。

容天佑太太Winnie家世顯赫

容天佑今年10月6日於社交平台宣布向圈外女友扶天恩（Winnie）求婚成功，據知，容天佑的未婚妻Winnie家世顯赫，家族生意龐大，容天佑亦曾說：「佢哋家族都係做關於珠寶，Winnie外公做玉，姨姨做翡翠，爸爸就做鑽石首飾批發。我又冇乜壓力嘅，佢哋都好支持我，我會用我龐大嘅愛錫愛錫返佢哋。」難怪在婚宴上，新娘的首飾件件都份量十足。

滿身金器的新娘穿金龍彩鳳粉紅鑽褂皇

TVB「功夫新星」出身的容天佑與圈外女友扶天恩（Winnie）日前拉埋天窗在RITZ CARLTON舉行婚禮，新郎容天佑找來鄒兆霆及陳俊堅聯同三名圈外好友組成兄弟團，朝早在酒店進行接新娘，經過姊妹團的重重考驗，容天佑終於成功抱得美人歸並進行敬茶儀式。容天佑穿著藏藍色調金龍馬褂，當中新娘扶天恩穿著金龍彩鳳粉紅鑽褂皇外，還全身都是金器，當中還戴上巨型流星錘龍鳳鈪，還有一對心型綠寶石釀鑽的耳環，份量十足！

容天佑爸爸數月前中過兩次風

證婚及晚宴於酒店 Diamond Ballroom延開23席。容天佑邀請了多位圈中台前幕後好友出席婚宴。宴會開夕，一對新人及兄弟姊妹以熱鬧跳舞形式進場，原來今次由舞蹈員出身的陳俊堅用2星期為大家排舞，效果非常成功。新娘子扶天恩的婚紗勁有睇頭，貼身剪裁盡顯S曲線身材，低胸設計逼爆上圍盡入眼簾，頸上戴有一串媲美波子般大的珍珠頸鍊。致辭時，容天佑表示爸爸數月前中過兩次風，感恩爸爸目前康復中，所以感受到珍惜當下的重要，祝願大家身體健康生活愉快。

