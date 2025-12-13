陳偉霆認已與超模何穗結婚！10月無預警宣布誕子 首談秘婚生子：我們在一起很多年

陳偉霆（William）今年10月無預警宣布與超模何穗的婚訊及兒子出生的消息，震驚不少粉絲。近日，他接受訪問時首度公開分享為人父的喜悅與心境轉變，並解釋了選擇在兒子滿月時才公開喜訊的背後原因，強調一切皆在計畫之中。

陳偉霆早有計劃生子

陳偉霆與何穗的戀情傳聞始於2021年，多年來兩人始終未正面認愛。然而，隨著兒子的誕生，陳偉霆坦言不希望孩子被隱藏，而是希望他能在充滿祝福的環境下成長。他表示：「大家可能會說陳偉霆突然間扔了一個炸彈出來，但這不是炸彈，我們在一起很多年，小朋友的到來是在計劃之內的。」

陳偉霆低調結婚喜迎兒子

過去，陳偉霆曾在2011年公開表示自己思想傳統，不會接受未婚生子。日前他受訪，證實與何穗早已低調完婚，兒子的到來是兩人共同的規劃。談及初為人父的心情，陳偉霆臉上洋溢著幸福，他分享，即使兒子的哭鬧聲，對他而言也是「完美的天籟之音」。陳偉霆更透露，將哭鬧的兒子抱在懷中，聽著自己的心跳聲安穩入睡的瞬間，是他人生中最美的時刻。

陳偉霆望成兒子的榜樣

陳偉霆為了記錄兒子的成長點滴，還親手將影片剪輯成Vlog珍藏。陳偉霆也罕有地提及父親在他13歲時過世對他的影響，指在成長過程中，他總下意識地尋找榜樣，並渴望得到父親的認可。如今身分轉換，他開始思考如何成為兒子的榜樣，這份經歷也轉化為他為人父的動力。

