堂本光一宣布結婚 娶圈外女友未婚妻背景曝光 曾爆秘戀《流星花園》女星

現年46歲、日本人氣團體DOMOTO（舊名：KinKi Kids，近畿小子）成員堂本光一，今（28）日宣布結婚喜訊。他發布聲明表示將步入婚姻，並繼續致力於工作，希望外界給予支持。關係人士則透露，對象是一名現為圈外人的前女演員。

堂本光一宣布結婚

《體育報知》報導，堂本光一透過STARTO娛樂官網表示「在此向一路以來給予支持的相關人士報告，堂本光一即將步入婚姻」。他指出，今後也將懷抱對大家的感謝之情，比以往更誠懇地面對每一項工作，珍惜與大家的緣分，持續努力精進。堂本光一是今年第5位宣布結婚喜訊的STARTO男星，他的搭檔堂本剛於2024年1月宣布與女偶像百田夏菜子結婚。

堂本光一驚喜不斷

光一與剛在去年除夕至今年元旦凌晨，透過YouTube進行的直播中，宣布將把自1993年結成以來使用的團體名稱「KinKi Kids」更改為「DOMOTO」。這項消息在新年一開始就震驚粉絲。到了年末，光一再度宣布結婚喜訊，對粉絲而言可說是驚喜不斷的一年。

堂本光一未婚妻背景曝光

報導指出，關係人士透露，堂本光一的結婚對象是前女星，現在已退出演藝圈成為圈外人。另據日媒《女性SEVEN》今年10月報導，堂本光一自2023年起，便與演出過《流星花園》、《3年B班金八老師》的女演員佐藤惠傳出緋聞，而佐藤惠今年9月30日，被發現離開了自出道以來就簽約的公司「Stardust Promotion」，並未提及未來活動方向，同時刪除了IG帳號，故此惹來不少揣測，堂本光一娶的正是佐藤惠。

