29歲女星驚爆遭家暴！公開臉部瘀傷照 控訴前男友施暴：整整兩週無法出門

南韓饒舌歌手Jvcki Wai近日在網上指控同為音樂人的製作人前男友Bangdal，對她施以暴力，並公開多張怵目驚心的傷勢照片，在韓國饒舌圈與網絡引發軒然大波。

Jvcki Wai驚悚傷痕照曝光

Jvcki Wai日前在網上公開多張照片，揭露自己遭受暴力對待。在其中一張照片中，可見她的臉頰出現大片紅腫和瘀傷，另一張特寫更清楚地顯示她眼周和臉頰上的傷痕。此外，她還公開了雙腿膝蓋滿是大塊深紫色瘀青的照片，傷勢看起來相當嚴重。Jvcki Wai在圖片中寫下：「因為這樣，我有整整兩週無法出門」，道出事件對她身心造成的巨大衝擊。

Jvcki Wai公開事件是為了「活下去」

Jvcki Wai坦言，之所以選擇公開一切，是因為對方曾限制她的人身自由，讓她無法離開住所，她認為唯有公開，才能真正結束這段關係。為了佐證自己的說法，她還貼出疑似來自男方的訊息截圖。

遭到指控的Bangdal是饒舌歌手Sik-K創立廠牌的重要成員，也曾擔任Jvcki Wai專輯的製作人，更在「韓國嘻哈大獎 2025」獲選為年度製作人。他強烈否認施暴，稱自己才是受害者。

女星淚訴遭細16年嫩夫家暴？

Jvcki Wai稱曾被前度掐頸

面對男方的否認，Jvcki Wai再度發出長文，詳細描述交往期間所承受的暴力與精神控制。她控訴對方不僅摔擲物品、搶奪手機阻止她報警，甚至曾對她掐頸、威脅生命。她表示，自己長期活在恐懼與孤立之中，直到最近才意識到可能真的會有生命危險，並強調公開此事並非為了報復，而是不希望再有下一個受害者出現，就算賭上自己的音樂事業，她也只想活下去。

