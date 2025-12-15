61歲黎燕珊被踢爆「黃昏戀」？揮別家暴陰霾20年 甜認有「比較close嘅朋友」：對再婚有憧憬

61歲第一屆亞姐冠軍黎燕珊於2004年與邵氏小生劉永結束12年的婚姻，黎燕珊近日亮相好友鍾慧冰的YouTube頻道訪問，罕有談及感情生活，更甜絲絲地承認有「比較close嘅朋友」，疑譜「黃昏戀」。黎燕珊在節目中全程流露著幸福的笑容，其間又用雙手按眼角的魚尾紋，喜悅之情不言而喻。

黎燕珊揮別過去

黎燕珊於1992年與邵氏小生劉永結婚，二人育有一對仔女，於2000年爆出劉永家暴兼有外遇，黎燕珊提出離婚申請，並向高等法院申請禁制令，禁止劉永接觸仔女，二人最終在2004年離婚。黎燕珊被鍾慧冰重提舊事，先是打趣稱：「我未結過婚，咩兩公婆啫，講番我啲傷心事」，又話「舊事不須記」，但感恩過去的經歷，成就了今日開心的自己。

黎燕珊見證子女成長

黎燕珊多年來母兼父職，獨力撫養一對仔女，加上父親病重打擊，令她經歷重大歷練。被問到有否遺憾時，黎燕珊說：「無遺憾，我對仔女咁乖，冇佢又冇我呢一對種子。」黎燕珊的女兒劉詠詩去年結婚，前夫劉永缺席，黎燕珊親自牽女兒進場，場面感人。而兒子的感情亦有著落，黎燕珊等飲新抱茶。

鍾慧冰笑問黎燕珊仔女已長大，是時候搵個伴，黎燕珊聞言哈哈大笑說：「我知你想問乜，搵返個黃昏係咪呀，哈哈哈！」笑到要用手按眼角魚尾紋。鍾慧冰疑似踢爆好友：「你咁開心嘅，你唔好壓住啲皺紋啦，做乜鬼啫。有喇係咪呀？嘩，你咁開心係有喇！我諗你...係咪呀？你睇吓你。」黎燕珊笑到流眼水表示：「要嘅，想會有個伴嘅。」

黎燕珊想搵伴去旅行

黎燕珊補充自己是多年教徒：「我信耶穌都廿幾年，最重要係信仰要共同，同埋要信得過啦，大家要了解大家，呢一樣係好重要，你話好朋友，你話比較close啲嘅係有，所以令到你會開心囉。」至於會否考慮再婚？黎燕珊坦承道：「都有呢啲憧憬，有㗎！」黎燕珊想有伴侶一齊去旅行：「有嘅，開心嘅！」

