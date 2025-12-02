人氣花旦深夜慘遭「家暴」手臂現血痕 一原因遭「同居者」武力對待：嬲我冇陪佢

現年36歲、選美出身的蔡潔（Jacky），一直被指貌似視后李佳芯，加上樣靚身材好，近年有不少拍劇機會。之前蔡潔與黃宗澤的緋聞傳得熱哄哄，早陣子她更被指獲富商力追忽然富貴，出入以名車代步，佩戴價值48萬的名錶，甚至搬到價值逾千萬的豪宅郝德傑山居住，但事後她卻極力否認，並強調自己仍單身，連帶間接否認與黃宗澤拍拖。近日忙於拍攝工作的蔡潔，不但沒有閒情拍拖，連愛貓都沒有時間陪伴。日前她因開工而冷落了家中貓咪，結果回家遭報復抓傷。

蔡潔凌晨四點出門開工

蔡潔是愛貓之人，家中飼有一隻5歲大的布偶貓「豬仔」，她經常在IG分享與貓咪的生活點滴。日前她上載了與貓咪的合照，並透露自己近日因工作忙碌關係，冷落「豬仔」而遭到報復，她留言寫道：「最近呢幾日都係凌晨四點幾就出門工作，返到屋企已經晚飯時間，可能豬仔嬲我冇陪佢，今日發咗脾氣，唔小心整損咗我，不過我冇嬲佢，淨係想攬住佢瞓覺。今晚應該可以瞓到八個鐘，瞓醒就12月啦～希望今個冬天會溫暖一點。」不少粉絲留言讚蔡潔是個「好媽媽」，「真是個好媽媽！但貓貓脾氣還得小心一下」、「呢隻貓真係呢！」等。

蔡潔曾生活拮据銀行戶口僅餘數十元

蔡潔於2012年參加《墨爾本華裔小姐競選》，奪得冠軍和最上鏡小姐等七個獎項，成為七料冠軍！翌年出戰國際中華小姐競選，並獲得「最受傳媒歡迎佳麗」獎，2014年大學畢業後加入娛樂圈。其後蔡潔憑處女作電影《香港仔》一脫成名，並獲提名香港電影金像獎「最佳新演員」，不過當年生活依然拮据，試過銀行戶口只有數十元。直至2018年，蔡潔轉投邵氏後備受力捧，並火速上位。

