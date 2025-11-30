70年代曾涉家暴風流小生內地風騷曝光  硬朗馬步惹女粉絲心花怒放  兩度離婚6月嫁女唔見影

現年74歲，曾在70年代紅極一時的邵氏男星劉永，近年雖然鮮有在香港公開露面，但其動向依然備受關注。最近他與「夏蕙BB」黃夏蕙一同現身內地，出席紀念一代功夫巨星李小龍的活動，其精神矍鑠的狀態，完全不似年過七旬之人。

劉永罕現身狀態一流

從現場影片可見，久未露面的劉永保養得宜，狀態大勇。他頭戴一頂黑色星形潮帽，配上一副搶眼的藍色「烏蠅」太陽眼鏡，身穿黑色中式企領外套及淺色牛仔褲，打扮年輕又時尚。儘管帽子和墨鏡遮蓋了他大半張臉，但仍可見其皮膚緊緻，臉上皺紋不多。活動期間，他與身旁的夏蕙姨及其他合作伙伴談笑風生，笑容滿面，心情顯得非常愉快。

劉永74歲馬步穩功架十足

更令人驚訝的是，身型依舊高大挺拔的劉永，腰板畢直，當場應粉絲要求即席示範紮馬。當年曾跟李小龍搭檔演出《唐山大兄》和《猛龍過江》劉永，現時馬步依然穩健，架勢十足，功架絲毫不減當年，完美展現了昔日武打明星的風采。雖然今年6月，他與前亞姐冠軍黎燕珊所生的女兒劉詠詩結婚時未有現身，但這次在活動中的絕佳狀態，似乎在告訴大家他過得很好。

劉永曾離婚黎燕珊並涉家暴

劉永年輕時風流倜儻，在1983年與台灣女星戴良純閃婚，惜婚姻僅維持一年，更因男方疑用刀襲擊對方而離婚收場。1992年，劉永與首屆亞姐冠軍黎燕珊結婚，婚後育有一子一女。黎燕珊為家庭逐漸淡出幕前，但這段婚姻在2000年亮起紅燈，夫妻關係決裂並鬧上法庭。黎燕珊曾公開指控劉永有婚外情，成為離婚的導火線，但劉永則否認曾對她家暴。兩人最終在2004年正式離婚。離婚後，黎燕珊獨力撫養一對子女，多年後她選擇放下怨恨，至今仍與劉永保持聯絡。

劉永曾遇騙案損失6萬

劉永的感情路坎坷，他後來於2007年再娶比他年輕三十歲的內地女子黃麗燕，並育有兩子，惜因年齡差距及生活習慣不同而再度分開。近年主力在內地發展的他，演藝事業上雖有《秦始皇》等代表作，但也曾遇上騙案，險些損失6萬元人民幣訂金。

