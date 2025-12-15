中年好聲音4丨「馬騮精」阮兒兩度參賽皆出局 曾傳戀楊明被雪藏 與衛志豪拍拖3年分手收場

38歲的TVB女星阮兒近日參加歌唱比賽節目《中年好聲音4》「決戰TVB藝人賽區」，可惜因表現失準，最終被淘汰，無緣晉級。在最新一集的節目中，化名「馬騮精」的阮兒脫下面具，首度公開參賽，並在台上真情流露，告白自己一直以來未圓的歌手夢，場面感人。

阮兒兩度參加《中年好聲音》

阮兒2年前已參加過《中年好聲音2》，但無緣入圍。今年她再接再厲，戴著猴子面具以「馬騮精」身份登場，主持人車婉婉在節目尾聲宣布她被淘汰，介紹其背景時透露，她於荷蘭出生，曾參選2006年香港小姐，其後加入TVB第21期藝員訓練班，並參演過多部電視劇。在全場期待下，阮兒脫下面具，揭曉其真實身份，獲得評審和觀眾的掌聲。

揭曉身份後，阮兒感觸良多，她表示：「首先我好開心有機會參加《中年好聲音4》」，坦言能踏上這個舞台並不容易。她更首度剖白多年的夢想：「有段時間我好希望自己做到一個跳唱歌手，奈何還是沒有這個機會，沒有這個緣份。」言談間流露出對夢想未能實現的遺憾。雖然追夢之路不易，但阮兒感謝五位評審給予的寶貴意見，並承諾：「我一定會記住，我一定會進步。」她希望觀眾能記住她，並表示：「我會繼續努力」。

阮兒曾參選香港小姐

其實阮兒在演藝一直都發展平平，她的父親是越南人，母親是香港人，而她則在荷蘭出生及長大。她精通廣東話、英語、荷蘭語等多國語言。阮兒曾參選2006年度香港小姐競選，落選後加入無綫電視藝員訓練班，其後參演過百部電視劇，包括《愛·回家》的Pinky、《金宵大廈》的莎莎等角色，為觀眾所熟知。

阮兒曾傳戀楊明遭雪藏

阮兒早年曾傳出與楊明拍拖，但有指因戀情影響事業而一度被雪藏，戀情最終亦無疾而終。後來，她與衛志豪有過一段長達3年的戀情，兩人一度同居並到達談婚論嫁的階段，但最終分手收場。而阮兒現任男友是比她年輕4歲的富三代金融才俊Kenneth，她曾公開讚揚男友非常支持她的演藝事業，給予她很大的自由度。

