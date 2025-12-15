Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

44歲男星走過中風低谷宣布將為人父 老婆苦做人工受孕日日打針 曾因取卵問題崩潰痛哭

影視圈
更新時間：11:00 2025-12-15 HKT
發佈時間：11:00 2025-12-15 HKT

44歲台灣男星納豆（林郁智）去年與女星陳依依結婚，依依陪納豆走過大病低谷，二人修成正果，獲不少網民祝福。而日前依依在YouTube片中公布懷孕好消息，原來過去一年二人努力嘗試做人工受孕終於成功。片中，依依和納豆難掩興奮之情，分享了他們進行人工受孕的漫長旅程。

依依求子之路滿挑戰

依依在影片中透露，其實早在婚前，她就得知自己的AMH值（抗穆勒氏管荷爾蒙）偏低，這代表她的卵子庫存量和生育能力可能不如預期。婚後，夫妻倆便積極進行生育能力的檢查。納豆的檢查結果非常理想，被依依戲稱為「擁有4億精子的男人」。然而，依依的求子之路卻充滿挑戰。

相關閱讀：中風險死男星拍拖8年求婚成功 兩年前腦出血細12年女友不離棄照顧

依依取卵數量不如預期

在影片中，依依分享了她辛苦的備孕過程，包括每天打排卵針、吃藥，以及身體因荷爾蒙變化而承受的種種不適。她坦言，取卵的數量不如預期，過程也相當辛苦。在影片的後半段，依依更一度情緒激動，哽咽感謝納豆一路上的陪伴與支持。

依依小腹微凸洋溢準媽媽喜悅

除了YouTube影片，依依日前也在IG分享了多張照片。其中一張是她與納豆在鏡子前的自拍，依依穿著白色運動內衣，小腹微凸，洋溢著準媽媽的喜悅。另一張照片則是夫妻倆俏皮地拿著超音波照片，向大家宣告這個好消息。依依與納豆這份得來不易的喜悅，也感動了無數網民，大家紛紛獻上祝福，期待他們的小孩出生。

相關閱讀：41歲戴夢夢宣布誕下萌爆女兒 打3百支排卵針人工受孕嚐盡辛酸：生產過程腦袋空白

納豆曾歷腦出血中風險死：

納豆曾中風昏迷

納豆在2022年因腦出血中風緊急送醫，據台媒報導，納豆本身有高血壓問題，事發當天出現口齒不清等中風徵兆，幸好當時的女友、現在的妻子依依機警，堅持將他送往急症室，當時納豆剛到醫院不久已陷入昏迷。納豆在醫院接受了兩次開腦手術，並歷經了漫長而艱辛的復健過程。剛開始，他就連點頭、舉手都有困難，甚至許多記憶都變得模糊，身心都承受極大的痛苦。在依依的悉心陪伴與鼓勵下，納豆積極復健，從臥床到能站立、行走，再到可以踩腳踏車、游泳，恢復狀況連醫生都稱是奇蹟。 

經過約4個月的住院治療與休養，納豆順利出院，並在2024年初逐漸回到演藝圈。雖然目前說話速度較慢，且部分記憶仍未完全恢復，但能重返工作崗位，已是相當不容易的成果。如今造人成功，廣大網民都替他們高興。

相關閱讀：馬圈傳奇女王自爆地獄式人工受孕 三年做九次試管嬰感崩潰：我乜嘢問題都冇，但係都唔中

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
影視圈
12小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辯時八大謊言
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辯時八大謊言
社會
3小時前
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
投資理財
5小時前
黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
黎智英案丨黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
社會
1小時前
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
即時娛樂
15小時前
悉尼邦迪海灘槍擊死亡人數增至16死，40人仍留醫。
悉尼邦迪海灘槍擊︱死亡人數增至16人包括一名兒童 40人仍留醫 槍手為父子父被擊斃
即時國際
6小時前
《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
影視圈
16小時前
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
影視圈
20小時前