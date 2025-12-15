44歲男星走過中風低谷宣布將為人父 老婆苦做人工受孕日日打針 曾因取卵問題崩潰痛哭

44歲台灣男星納豆（林郁智）去年與女星陳依依結婚，依依陪納豆走過大病低谷，二人修成正果，獲不少網民祝福。而日前依依在YouTube片中公布懷孕好消息，原來過去一年二人努力嘗試做人工受孕終於成功。片中，依依和納豆難掩興奮之情，分享了他們進行人工受孕的漫長旅程。

依依求子之路滿挑戰

依依在影片中透露，其實早在婚前，她就得知自己的AMH值（抗穆勒氏管荷爾蒙）偏低，這代表她的卵子庫存量和生育能力可能不如預期。婚後，夫妻倆便積極進行生育能力的檢查。納豆的檢查結果非常理想，被依依戲稱為「擁有4億精子的男人」。然而，依依的求子之路卻充滿挑戰。

依依取卵數量不如預期

在影片中，依依分享了她辛苦的備孕過程，包括每天打排卵針、吃藥，以及身體因荷爾蒙變化而承受的種種不適。她坦言，取卵的數量不如預期，過程也相當辛苦。在影片的後半段，依依更一度情緒激動，哽咽感謝納豆一路上的陪伴與支持。

依依小腹微凸洋溢準媽媽喜悅

除了YouTube影片，依依日前也在IG分享了多張照片。其中一張是她與納豆在鏡子前的自拍，依依穿著白色運動內衣，小腹微凸，洋溢著準媽媽的喜悅。另一張照片則是夫妻倆俏皮地拿著超音波照片，向大家宣告這個好消息。依依與納豆這份得來不易的喜悅，也感動了無數網民，大家紛紛獻上祝福，期待他們的小孩出生。

納豆曾歷腦出血中風險死：

納豆曾中風昏迷

納豆在2022年因腦出血中風緊急送醫，據台媒報導，納豆本身有高血壓問題，事發當天出現口齒不清等中風徵兆，幸好當時的女友、現在的妻子依依機警，堅持將他送往急症室，當時納豆剛到醫院不久已陷入昏迷。納豆在醫院接受了兩次開腦手術，並歷經了漫長而艱辛的復健過程。剛開始，他就連點頭、舉手都有困難，甚至許多記憶都變得模糊，身心都承受極大的痛苦。在依依的悉心陪伴與鼓勵下，納豆積極復健，從臥床到能站立、行走，再到可以踩腳踏車、游泳，恢復狀況連醫生都稱是奇蹟。

經過約4個月的住院治療與休養，納豆順利出院，並在2024年初逐漸回到演藝圈。雖然目前說話速度較慢，且部分記憶仍未完全恢復，但能重返工作崗位，已是相當不容易的成果。如今造人成功，廣大網民都替他們高興。

