馬圈傳奇女王自爆地獄式人工受孕 三年做九次試管嬰感崩潰：我乜嘢問題都冇，但係都唔中

香港首位華人女騎師江碧蕙和練馬師李格力在1997年結婚並育有大仔李國銘（Samuel）和細仔李國寶（Anthony）一對中法混血兒子，江碧蕙曾離港先後到法國和新加坡生活，但在2016年7月，江碧蕙宣布與李格力離婚，翌年與法籍網球教練Jerome 結婚，兩人育有共識不生小孩，生活低調幸福。

江碧蕙求子過程艱鉅

江碧蕙與前夫李格力兩個仔可謂得來不易，求子過程艱鉅，經歷人生大大小小的苦中苦，日前江碧蕙接受汪曼玲的YouTube頻道的訪問，江碧蕙年輕時渴望生四個孩子，一心打算35歲前可以生四個小朋友結果，可惜事與願違，她曾在3年間做了9次人工受孕才喜得大仔，可能是上天知道她很想生育更多孩子。 第二個兒子卻在自然受孕下出生，讓她喜出望外。

江碧蕙為生仔嚐盡苦頭

江碧蕙在16歲的時候加入馬會受訓，17歲首次出賽，19歲策騎「大瀑布」首次贏得頭馬，個人總共贏得11場頭馬，在21歲江碧蕙與著名騎師李格力拉埋天窗，並為對方誕下兩名兒子。江碧蕙在訪問表示當年為了生仔而嚐盡苦頭，因為「腎臟病變」而打亂了生育大計，努力了一段時間都不成功，結果走去做試管嬰：「我1999年嗰陣做人工受孕，嗰時我先23歲咋，我做嗰隻係最傳統嗰種，抽卵嘅過程真係好鬼辛苦，佢會畀啲氣你聞，聞到你個人暈暈地，跟住又冇麻醉，就咁喺子宮將啲卵子刮出嚟。」江碧蕙稱當時做人工受孕有兩個方法，一個是打針，一個是叫做噴藥，這兩個方法都做過：「我打針係因為我產生嘅卵太多，太多嘅時候品質唔好，我抽咗三次，每一次我都有十幾顆卵，我諗想做一個媽咪，嗰個過程你唔會覺得辛苦，最辛苦反而係擺完之後唔中。」

江碧蕙：我喊到崩潰

江碧蕙續說：「頭三次我擺完之後唔中，我喊到崩潰，因為我當時老公個的家姐都做咗，佢嘅卵巢有問題，但係佢做一次就中了，另外有個騎師是意大利人，佢都係卵巢有問題，都係一次就中，我乜嘢問題都冇，但係都唔中，你話幾傷心？做咗三次之後，我休息咗一段時間，然後我前夫就問我：『其實如果你真係好想呢，繼續做囉。』我休息咗三個月之後，開始再做，但係又係唔中，我就再抽卵，擺咗6次、第7次，都係冇，本來我諗住換個環境去外國做，然後香港嘅醫生就跟我講話有有三粒，叫我用埋佢，但係我話我要去泰國，我要去打波，我要去Golf，我要去游水，要去曬太陽，但係佢都叫我擺埋佢。」江碧蕙稱今次她的心情完全放鬆，甚麼都不管，不可以做的事，全部都做，連sex都照做，結果覆診時發現原來已經成功了：「原來當你好放鬆嘅時候，咁就有咗，好奇怪，到而家我個仔都24歲，似係一場夢。」江碧蕙笑稱人生就是很得意，第二個是天生的，無端端就有了。

江碧蕙與前夫離婚後，與現任法籍丈夫交往一年後閃電再婚，江碧蕙稱這段婚姻曾讓兒子們大感驚訝，甚至一度提出質疑。然而，在婚禮當天，大兒子的一番話，卻讓她感動不已。兒子對著她的新婚丈夫說：「你要令我媽媽比以前更開心，否則我唔會放過你。」接着轉身擁抱她並說：「媽咪，我要你一生都幸福。」江碧蕙與丈夫結婚八年，感情依舊甜蜜。兩個兒子也與繼父相處融洽，一家人每年都會相聚。走過人生的高低起伏，江碧蕙活得更通透、更自在。她鼓勵大家要活在當下，珍惜眼前人，並勇敢追求屬於自己的幸福。