陳曉華被《東周刊》直擊同郭晉安「蜜蜜斟」 首公開回應3字總結 剖析跟朱敏瀚最新關係

最新一期《東周刊》爆出陳曉華與朱敏瀚戀情出現暗湧，被拍到與《金式森林》拍檔郭晉安在宣傳活動後「蜜蜜斟」，令男友朱敏瀚出招箍煲。陳曉華今日（11日）出席《新聞女王2》宣傳活動，就首次公開開腔回應，更用3個「無」來否認跟郭晉安發展。

陳曉華解釋「蜜蜜斟」事件

陳曉華解釋當日是與郭晉安到西九拍攝宣傳片，現場還有其他工作人員，直言曾相約劇中演員一起食飯，問到與郭晉安是否有私下食飯，她即連聲否認，「當然無，完全無，無，無，拍宣傳片就有，但還有攝影師其他人」。

陳曉華指不用跟朱敏瀚解釋

講到朱敏瀚擔心他們戲假情真落力箍煲，陳曉華表示無任何事發生，大家正常生活，自己專心工作，問到是否向朱敏瀚派定心丸？她說：「和你們派定心丸，網上講到好像真的一樣，不想再有緋聞，想專注工作。（他好信妳？）你要問番他。（有無和朱敏瀚解釋此事？）無，都無事發生過，所有事都是揣測，不要再發酵」。

陳曉華支持郭晉安任何決定

陳曉華又說旅行和演唱會是很久之前的事，有其他朋友同行，指最近很忙，無再約出去玩，有時間想多陪家人，問到聖誕節會否與朱敏瀚一齊過？她笑言要工作，未必在香港。另外，談到郭晉安離巢一事，陳曉華表示看新聞才知道，支持他任何決定，不會不捨得他，笑謂平常心對待，相信未來一定再有合作機會。

