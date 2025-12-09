Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳曉華封「男神收割機」  曾被指介入另一港姐冠軍戀情  《東周刊》獨家爆跟郭晉安關係不簡單

即時娛樂
更新時間：14:00 2025-12-09 HKT
發佈時間：14:00 2025-12-09 HKT

2018年港姐冠軍陳曉華，去年8月被《東周刊》獨家爆和朱敏瀚秘密撻着，並於西灣河築愛巢共賦同居。近日《東周刊》報道，陳曉華跟離巢視帝郭晉安關係並不簡單，朱敏瀚發現與陳曉華的戀情出現暗湧。事實上陳曉華入行多年緋聞亦不少，除朱敏瀚及郭晉安之外，有6位緋聞男友，位位都是高顏值男神，可謂「男神收割機」。

1. 何廣沛

2020年10月二人拍攝《異搜店》時傳出緋聞，有指何廣沛在片場對陳曉華照顧有加，更曾陪她去找廁所而雙雙離開拍攝現場良久。陳曉華因此被指介入何廣沛與朱晨麗的戀情，但兩人事後否認，堅稱只是好朋友。

2. Ian陳卓賢

2020年12月，陳曉華被拍到登上MIRROR成員Ian的座駕，傳聞兩人撐枱腳甚至已發展至同居關係。其後陳曉華澄清只是向對方買車，而Ian的經理人花姐亦否認車上男性是Ian。

相關閱讀：《新聞女王2》火辣泳裝派對大比拼 陳曉華一件頭遭黃宗澤嫌棄？ 慘輸6大性感小花

3. 狄易達

2018年陳曉華在參選港姐時，被發現曾與狄易達在牛頭角撐枱腳，爆出戀情。陳曉華其後表示想專注事業發展，兩人於同年4月分手。她亦在參選期間承認過這段舊情。

4. 方力申

2024年，陳曉華與年長15年的方力申傳出緋聞，兩人一同擔任節目嘉賓。有指方力申送公仔力追女神，更曾在玄學節目中被師傅直指有「夫妻相」。不少網民在方力申的社交媒體留言，要求他公開認愛。

5. 丁子朗

2022年兩人因合作劇集《美麗戰場》飾演情侶而成為好友。陳曉華曾在節目中致電丁子朗，假裝喝醉要求對方接送，丁子朗雖因工作無法抽身，但仍熱心找朋友幫忙，可見二人交情匪淺。

6. 羅天宇

2023年因拍攝節目《咔嚓咔嚓》結緣，同樣喜歡攝影，志趣相投。兩人多次被發現結伴與朋友出遊，更被拍到一同出席胡鴻鈞演唱會，並在社交媒體「巧合地」貼出遊日照片，被指同遊日本。

相關閱讀：郭晉安拍《金式森林》重頭戲大街大巷碌地逾10次 陳曉華哭斷腸爭視后

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
2025-12-08 13:33 HKT
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
23小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
8小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
5小時前
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
生活百科
21小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
17小時前
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
奇聞趣事
6小時前
01:06
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍急逃
即時國際
14小時前
Threads@harimerdeka_epecs/Threads@wig66666666
日本青森7.5級地震｜強震畫面瘋傳 北海道遊客22樓赤腳狂奔落街逃命
即時國際
5小時前