陳曉華封「男神收割機」  曾被指介入另一港姐冠軍戀情  《東周刊》獨家爆跟郭晉安關係不簡單

2018年港姐冠軍陳曉華，去年8月被《東周刊》獨家爆和朱敏瀚秘密撻着，並於西灣河築愛巢共賦同居。近日《東周刊》報道，陳曉華跟離巢視帝郭晉安關係並不簡單，朱敏瀚發現與陳曉華的戀情出現暗湧。事實上陳曉華入行多年緋聞亦不少，除朱敏瀚及郭晉安之外，有6位緋聞男友，位位都是高顏值男神，可謂「男神收割機」。

1. 何廣沛

2020年10月二人拍攝《異搜店》時傳出緋聞，有指何廣沛在片場對陳曉華照顧有加，更曾陪她去找廁所而雙雙離開拍攝現場良久。陳曉華因此被指介入何廣沛與朱晨麗的戀情，但兩人事後否認，堅稱只是好朋友。

2. Ian陳卓賢

2020年12月，陳曉華被拍到登上MIRROR成員Ian的座駕，傳聞兩人撐枱腳甚至已發展至同居關係。其後陳曉華澄清只是向對方買車，而Ian的經理人花姐亦否認車上男性是Ian。

3. 狄易達

2018年陳曉華在參選港姐時，被發現曾與狄易達在牛頭角撐枱腳，爆出戀情。陳曉華其後表示想專注事業發展，兩人於同年4月分手。她亦在參選期間承認過這段舊情。

4. 方力申

2024年，陳曉華與年長15年的方力申傳出緋聞，兩人一同擔任節目嘉賓。有指方力申送公仔力追女神，更曾在玄學節目中被師傅直指有「夫妻相」。不少網民在方力申的社交媒體留言，要求他公開認愛。

5. 丁子朗

2022年兩人因合作劇集《美麗戰場》飾演情侶而成為好友。陳曉華曾在節目中致電丁子朗，假裝喝醉要求對方接送，丁子朗雖因工作無法抽身，但仍熱心找朋友幫忙，可見二人交情匪淺。

6. 羅天宇

2023年因拍攝節目《咔嚓咔嚓》結緣，同樣喜歡攝影，志趣相投。兩人多次被發現結伴與朋友出遊，更被拍到一同出席胡鴻鈞演唱會，並在社交媒體「巧合地」貼出遊日照片，被指同遊日本。

