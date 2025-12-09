陳曉華戲假情真勁冧郭晉安  跟朱敏瀚戀情起暗湧  《東周刊》獨家爆朱敏瀚出招箍實女友

現年30歲的2018年港姐冠軍陳曉華，入行後備受無綫力捧，今年的兩套台慶劇《金式森林》和《新聞女王2》都有份參演。但回響最大的是她擔正「女一」，與3屆視帝郭晉安扮演忘年戀夫妻的《金》劇。當中，有一幕兩人生離死別的戲份，她傷心欲絕的喊聲，令觀眾大叫超虐心，陳曉華更在一個專訪中，承認「愛上了」61歲的郭晉安！

陳曉華郭晉安關係殊不簡單

早前萬聖節記招上，兩人繼續糖黐豆，雙方關係十分親密，活動後陳曉華似乎意猶未盡，於是駕車載郭晉安轉場到西九文化區。下車後，兩人一邊行一邊「蜜蜜」斟；期間，女方還開心得咧嘴而笑，令男方也被她感染得眉飛色舞，關係殊不簡單。

朱敏瀚洞悉戀情現暗湧

本刊於去年8月獨家踢爆，陳曉華和朱敏瀚秘密撻着，並於西灣河築愛巢共賦同居，但因為陳曉華要全心全意投入角色，故她一度搬離愛巢。二人的密友表示，朱敏瀚也洞悉與陳曉華的戀情出現暗湧，所以不用工作時，即抽時間陪伴，還積極出招箍實她，並施展連串攻勢向陳曉華表現着緊。

陳曉華搬回西灣河愛巢

陳曉華曾被問及跟朱敏瀚同居一事？她不置可否，但卻認真地說︰「你哋唔好只睇佢（外形），佢優點好多，好細心，心思好細密，會諗好多，但未必講出口，佢嘅世界好豐富，真係要了解一下。」對朱敏瀚高度評價！密友又爆料，她已搬回西灣河的愛巢，繼續好好了解對方。

