Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新聞女王2丨姚宏遠係隱藏版爆肌男 擁高學歷文武雙全 入行逾10年終發圍被封「潛力股」

影視圈
更新時間：13:00 2025-12-08 HKT
發佈時間：13:00 2025-12-08 HKT

TVB熱播台慶劇《新聞女王2》劇情進入白熱化階段，除了Man姐（佘詩曼飾）與古肇華（黃宗澤飾）的權鬥戲碼引人入勝外，劇中一眾「文家軍」的表現亦備受關注。其中，在上輯飾演Man姐得力下屬姜力恆（Sam）的姚宏遠，而在《新聞女王2》中則晉升為SNK副總監。日前他在IG分享花絮照宣傳劇集，分享趕拍《新聞女王2》時的疲倦狀態，不少網民都指他相中狀態搞笑又累得令人心疼。

姚宏遠協助Man姐破案

在早前播出的集數中，姜力恆意外尋獲問題藥物的關鍵證據，成功協助Man姐將藥廠負責人繩之以法，成為破案的關鍵人物。隨著劇情發展，他更獲古肇華提拔，躍升為SNK副總監，事業發展平步青雲。姚宏遠亦在IG分享升職心情，引來馬國明、何廣沛等一眾藝人留言祝賀，足見大家都非常入戲之餘，亦可見《新聞女王2》的一眾演員在鏡頭後亦打成一片，合作非常愉快。 

相關閱讀：新聞女王2丨Man姐、Ivan分手戲惹質疑？網民：SP分咩手 佘詩曼親解與何廣沛分手之謎

姚宏遠畢業於美國華盛頓大學

現年34歲的姚宏遠，畢業於美國華盛頓大學金融系，2013年透過無綫電視藝員訓練班入行，至今已逾十年。過去他多飾演小角色，近年終憑藉《刑偵12》的「夏軻」及《富貴千團》中重情重義的「Hook區力勤」等角色成功「入屋」，獲讚「忠奸皆宜」，戲路廣闊。 

相關閱讀：新聞女王2丨姚亦澧演活沉迷邪教富二代 現實中係超級學霸 憑流利英文進軍抖音爆紅

姚宏遠文武雙全

除了演藝事業，姚宏遠私下更是多才多藝。他不僅精通足球、乒乓球、泰拳等多項運動，更是一名擁有專業牌照的健身教練，絕對是「文武雙全」。他亦不時在社交平台大騷健碩身材，鋼條般的腹肌線條。從《新聞女王》的「起底專家」，到《新聞女王2》的副總監，姚宏遠憑藉自身的努力，一步一腳印地在演藝圈站穩陣腳。

相關閱讀：《新聞女王2》1-25集劇情懶人包｜Man姐佘詩曼惡鬥黃宗澤 演員角色、分集劇情整合

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:55
立法會選舉結果︱一文睇清90個當選議員全名單 地區直選/功能界別/選委界議席誰屬？
政情
14小時前
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 豪取5.8萬票 葉傲冬空降力保次席
01:23
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 奪5.8萬票成全港票后：沒有奇蹟 只有累積才有成績
政情
8小時前
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
01:13
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
政情
7小時前
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
政情
4小時前
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
影視圈
19小時前
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
影視圈
19小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
2025-12-07 10:00 HKT
立法會選舉｜功能界別當選全名單：江旻憓勝出旅遊界 黃浩明奪地建界 一民建聯議員「墮馬」
03:10
立法會選舉｜功能界別當選全名單：江旻憓勝出旅遊界 黃浩明奪地建界 一民建聯議員「墮馬」
政情
7小時前
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
影視圈
4小時前
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
飲食
2025-12-07 10:00 HKT