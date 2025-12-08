新聞女王2丨姚宏遠係隱藏版爆肌男 擁高學歷文武雙全 入行逾10年終發圍被封「潛力股」

TVB熱播台慶劇《新聞女王2》劇情進入白熱化階段，除了Man姐（佘詩曼飾）與古肇華（黃宗澤飾）的權鬥戲碼引人入勝外，劇中一眾「文家軍」的表現亦備受關注。其中，在上輯飾演Man姐得力下屬姜力恆（Sam）的姚宏遠，而在《新聞女王2》中則晉升為SNK副總監。日前他在IG分享花絮照宣傳劇集，分享趕拍《新聞女王2》時的疲倦狀態，不少網民都指他相中狀態搞笑又累得令人心疼。

姚宏遠協助Man姐破案

在早前播出的集數中，姜力恆意外尋獲問題藥物的關鍵證據，成功協助Man姐將藥廠負責人繩之以法，成為破案的關鍵人物。隨著劇情發展，他更獲古肇華提拔，躍升為SNK副總監，事業發展平步青雲。姚宏遠亦在IG分享升職心情，引來馬國明、何廣沛等一眾藝人留言祝賀，足見大家都非常入戲之餘，亦可見《新聞女王2》的一眾演員在鏡頭後亦打成一片，合作非常愉快。

相關閱讀：新聞女王2丨Man姐、Ivan分手戲惹質疑？網民：SP分咩手 佘詩曼親解與何廣沛分手之謎

姚宏遠畢業於美國華盛頓大學

現年34歲的姚宏遠，畢業於美國華盛頓大學金融系，2013年透過無綫電視藝員訓練班入行，至今已逾十年。過去他多飾演小角色，近年終憑藉《刑偵12》的「夏軻」及《富貴千團》中重情重義的「Hook區力勤」等角色成功「入屋」，獲讚「忠奸皆宜」，戲路廣闊。

相關閱讀：新聞女王2丨姚亦澧演活沉迷邪教富二代 現實中係超級學霸 憑流利英文進軍抖音爆紅

姚宏遠文武雙全

除了演藝事業，姚宏遠私下更是多才多藝。他不僅精通足球、乒乓球、泰拳等多項運動，更是一名擁有專業牌照的健身教練，絕對是「文武雙全」。他亦不時在社交平台大騷健碩身材，鋼條般的腹肌線條。從《新聞女王》的「起底專家」，到《新聞女王2》的副總監，姚宏遠憑藉自身的努力，一步一腳印地在演藝圈站穩陣腳。

相關閱讀：《新聞女王2》1-25集劇情懶人包｜Man姐佘詩曼惡鬥黃宗澤 演員角色、分集劇情整合