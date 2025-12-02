新聞女王2丨姚亦澧演活沉迷邪教富二代 現實中係超級學霸 憑流利英文進軍抖音爆紅

TVB台慶劇《新聞女王2》劇情高潮迭起，近日講述Man姐文慧心（佘詩曼飾）在散心時，意外接觸到一個名為「晶耀研究學院」的神秘組織。該組織由宏光大師主理，聲稱能量水晶擁有神奇力量，吸引了眾多信徒，其中一位虔誠學員，竟是松柏集團的新任主席鄭志和，而飾演此角的正是在《愛．回家之開心速遞》中以「細陳」一角深入民心的姚亦澧。

姚亦澧演技細膩

姚亦澧在劇中雖然戲份不多，但其精湛的演技卻令人印象深刻。他所飾演的富豪主席鄭志和，事業有成，卻精神空虛，將所有希望寄託在宏光大師身上。他完美地演繹了那種對「大師」的盲目崇拜和依賴，在其中一幕，他向Man姐剖白為何如此信任「大師」，透過柔和但堅定的眼神、略帶迷離的表情，將角色內心深處的脆弱、以及尋找到精神慰藉後的那份「安全感」詮釋得淋漓盡致。他完全放下了「細陳」的影子，塑造出一個與過往角色截然不同、充滿層次感的人物。

姚亦澧參加《香港先生選舉》入行

觀眾對姚亦澧的印象大多停留在《愛．回家》中的富二代「細陳」，但其實這位在2006年透過《香港先生選舉》入行的演員，演藝履歷相當豐富。他曾擔任《東張西望》主持，其後轉戰戲劇圈，雖多年來大多飾演配角，但在《使徒行者》中飾演覃歡喜（許紹雄飾）的手下「阿狗」，其忠心與狠勁的演繹，同樣讓觀眾留下深刻印象。

姚亦澧以學霸背景轉戰抖音

令人意外的是，姚亦澧原來是位學霸，他曾遠赴英國修讀諾桑比亞大學工商管理學士，後來更取得香港大學運動科學及康樂管理學士學位。近年，他積極開拓內地市場，進駐抖音平台。他發揮其語言天份，透過直播教英語，更不時大方展示健碩胸肌，成功吸引大量觀眾目光。姚亦澧的抖音帳號獲得超過16萬粉絲關注，在內地人氣急升。

