東張西望丨棚網檢測機構5年前已消失 多份報告可信性成疑 怡閣苑居民實測：一燒就着

日前宏福苑發生五級大火，奪去156條人命，仍有30人失聯，事件引起全球關注。外界質疑宏福苑存在嚴重的消防隱患，《東張西望》連日來跟進宏福苑的情況，而今晚（2日）節目訪問到同樣進行大型維修工程的深水埗怡閣苑及薄扶林學士的居民，發現問題接踵而來，居民紛紛質疑棚網的檢測報告結果的可信性，令一眾居民終日提心吊膽，擔心大廈變成「宏福苑2.0」！

怡閣苑後樓梯暗藏殺機

節目中，怡閣苑居民吳小姐憂心忡忡地表示，自宏福苑大火後，一班業主自發成立「怡閣苑維修關注組」，並巡查大廈。他們驚訝地發現，一樓、四樓、七樓及十樓的後樓梯窗戶竟被木板及磚塊封死，一旦發生火警，濃煙將會湧入樓梯，嚴重影響逃生。吳小姐更擔心木板容易燃燒，令火勢蔓延，後果不堪設想。

相關閱讀：大埔宏福苑五級火丨前香港先生憶救火稱「興奮」 被轟消費災難 網民：影衰香港消防員

怡閣苑居民實測棚網一燒即著

除了後樓梯的安全問題，棚網的安全性亦備受質疑。管理處早前張貼一份來自「濱州市檢疫檢測中心」的報告，證明棚網安全，其後又貼出通告，指棚網已通過政府化驗。但有居民不放心，親身用火測試棚網，發現物料不但未能防火，更不斷有火屑掉下，直至整片燒盡，令怡閣苑居民都質疑檢測報告的可信性。

相關閱讀：宏福苑五級火丨大火前最後公告曝光？ViuTV疑借單位拍反圍標劇 《小業主戰線》未播先惹熱議

棚網檢測機構2019年已改名

無獨有偶，正進行大維修的學士臺業主陳先生亦發現，管理處張貼的棚網檢測報告同樣疑點重重。報告由「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心（北京）」發出，日期為2025年1月。然而，陳先生查證後發現，該機構早於2019年已改名，報告竟仍使用舊有名稱。《東張西望》致電北京相關機構求證，對方直指，「就是說只要這個報告上有『發證質檢』這四個字，或者是我們單位名稱帶『監督』這兩個字的，在2020年以後出的報告，都是假報告。」

相關閱讀：宏福苑五級火｜家屬向《東張西望》泣訴79歲父仍失聯 母子每日認屍感崩潰：只想有個結果