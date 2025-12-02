大埔宏福苑五級火丨前香港先生憶救火稱「興奮」 被轟消費災難 網民：影衰香港消防員

大埔宏福苑11月26日發生嚴重五級火，造成逾百人傷亡，包括一名消防員殉職。連日來有大批市民到現場獻花悼念死難者，大批藝人亦出錢出力，為災民送暖，並感謝消防員及前線醫護人員的付出。不過曾任職消防員的2016年度落選香港先生梁裕恆，一篇回憶當年參與牛頭角迷你倉大火的救援文章，觸動網民神經，被鬧爆「影衰香港消防員」。

梁裕恆重提牛頭角迷你倉大火

梁裕恆日前在社交平台出PO，提到自己曾參與2016年牛頭角迷你倉大火的救援行動，指當時收到已分手的前女友關心訊息：「還記得出動牛頭角大火的時候，收到已分手4年女朋友的的一個訊息『小心！』真的很感動！」之後更稱：「想當初真係好熱血，每次出車都好興奮，好有使命感！」不少網民因梁裕恆「興奮」二字，洗版鬧爆。

網民質疑梁裕恆在災難面前失言，留言批評：「消防員出動即代表有意外，你竟然說『興奮』？」更有疑似知情人士爆料，指有人當年「一落地拎架生就話整親」，疑似逃避入火災救援的責任。

梁裕恆澄清並非幸災樂禍

面對排山倒海的負評，梁裕恆火速發布一條約三分鐘的道歉片，試圖為失言風波降溫。梁裕恆解釋所謂的「興奮」，並非幸災樂禍，而是作為新人，對於能學以致用、貢獻社會、幫助他人，而感到的熱情與使命感。

對於被指消費前女友，梁裕恆則表示與前度拍拖十年：「嗰一個係我拍咗十年拖嘅女朋友，當時分咗手四年，咁我都仲掛住緊佢，咁我就……當時收到佢訊息係好深感受嘅事實上，我之後用咗八年時間先放低咗佢。」

現已轉職保險，梁裕恆被質疑藉災難推銷，他強調全文並無提及保險，並表示自己團隊已講明不可將火災與保險掛勾。不過梁裕恆在道歉後不久，便將道歉片及帖文刪除，令不少網民批評梁裕恆毫無誠意。

40歲的梁裕恆曾於2010至2016年任職港島區消防員，之後曾入娛樂圈發展，其後轉做保險經紀，並任職健身教練。梁裕恆「抽水」風波已非第一次，於2019年曾在網上發文支持黃心穎，又指女方是「安心事件」的受害者，被網民狂插搏出位。

梁裕恆換消防裝備自覺好型

而梁裕恆早在2021年12月曾分享穿消防員裝束的爆肌相，並提及離職轉行原因：「Repost（消防篇）這篇是講出在消防工作既（嘅）感受，開始教健身既（嘅）原因和離開消防既（嘅）原因」。梁裕恆文中提到自己沒有大志，覺得返一日放兩日，雖然人工只有約16,000元，離層前才加薪至24,000元，但每個月約返9日工，覺得自己是打工皇帝。

梁裕恆表示：「而番（返）工既（嘅）初期充滿著無限既（嘅）熱誠，每一次出車都覺得自己好似超人出動咁，係（喺）車到換救火衫時已經覺得自己好型（雖然係（喺）車到無人睇到，得我自己覺得好型）落車時當自己model咁去行catwalk。」梁裕恆自稱不習慣消防文化，因為：「如果你有睇《十萬火急》你就會知消防文化好鍾意你背好多無關痛癢既（嘅）數字，消防喉筆有幾多個窿？有幾重？條車呔壓力有幾多？基本上實問到你唔識，就會鬧你。」

梁裕恆嫌冇挑戰性和成功感

梁裕恆離開消防工作，主要有幾個原因：「第一對我離（嚟）講無成功感，日子一日一日咁過，一百次出車可能先有一次真做，但真做果次我都攞唔到自己既（嘅）存在價值。」梁裕恆認為每件事只能負責一部分，有時負責開水，有時負責開喉，有時負責入火場救火、有人跳樓就負責set繩：「但只是負責一部分我感覺唔到有挑戰性和成功感。」

梁裕恆更舉例：「有一次火警，有對小朋友係（喺）一間充滿濃煙既（嘅）屋，不是燒緊既（嘅）屋只是被煙波及，過程是，我叩門，佢地（哋）開門，開門後見到好大煙，我帶佢過對面單位暫避，就係咁簡單。果（嗰）刻無我佢地（哋）會焗暈嗎？會死嗎？我不知道！但那刻我是心灰的，感覺自己既（嘅）能力就只能這樣發揮！」梁裕恆明白不希望有真火及有任何人出事，只是令他得不到滿足感。

梁裕恆體驗消防工作：幾好玩

梁裕恆稱離職前的一年工作不開心，更接近抑鬱，覺得自己失去方向：「再係咁落去，真係會鬱到病，就決心部署離開。」梁裕恆坦言好大感觸：「當中亦唔係無得著既（嘅），體驗過消防工作，人生有個階段做過消防員，幾好玩丫！而且以工作嚟計，這的確係一份筍工！」

