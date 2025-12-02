宏福苑五級火丨大火前最後公告曝光？ViuTV疑借單位拍反圍標劇 《小業主戰線》未播先惹熱議

大埔宏福苑日前發生五級奪命大火，釀成逾150人死亡的慘劇，事件震驚各地。今日（2日），有網民在Threads發布一張聲稱是「宏福苑大火前最後一張公告」的相片，疑揭ViuTV一部以反圍標為主題的劇集《小業主戰線》，申請了在宏福苑進行拍攝，引起網民熱議。

網民揭ViuTV拍劇公告

根據網民分享的圖片可見，宏福苑業主立案法團曾於2025年11月8日發出通告，內容指收到ViuTV劇組的申請，希望在當年11月中旬至翌年1月中旬，租用屋苑的公眾地方及4個單位以拍攝電視劇集。

雖然通告未有提及劇集名稱，但發文的網民及其他留言者均猜測，該劇正是由張繼聰與周秀娜主演的ViuTV新劇《小業主戰線》。據指，該劇劇情講述一群小業主為對抗法團圍標而展開鬥爭，其題材與時下熱議的屋苑管理問題息息相關，讓網民對此巧合感到驚訝。

《小業主戰線》講述反圍標故事

翻查過去的新聞，ViuTV在10月舉行的「ViuTV 2026 節目巡禮」上，已重點推介《小業主戰線》。官方介紹形容此劇為「一套超寫實嘅民生議題原創劇」，講述「一班香港地道小業主 VS 圍標集團」的故事。作為主演之一的張繼聰當時亦表示，劇本題材新穎，描繪小業主對抗業主立案法團的公義之戰，能拆解利益背後的人性與權力，是「貼地又夠火」的現實題材劇。就本次拍攝地點的巧合，有傳媒聯絡張繼聰，他則請記者向ViuTV查詢：「我一個演員唔方便答。」

