大埔宏福苑五級火｜張繼聰與謝安琪捐仁濟100萬 鄧麗欣畫展門票收益助災民

鄧麗欣畫展「Step into the Secret Garden」門票捐贈計劃，原本每張門票部分收益將撥捐「點滴是生命」 ，用作柬浦寨學校興建淨水器項目，惟因應大埔宏福苑五級火事件，「點滴是生命」公布把上述收益改為用作大埔宏福苑支援服務，為受影響居民提供援助。另外，畫展周邊產品收益將全數撥捐國際培幼會 ，支持培幼會為大埔宏福苑兒童提供教育及心理支援的工作。公告表示︰「願逝者安息，傷者早日康復，受災居民能儘快走出陰霾、重建家園，大家一切平安。」

余文樂、Supper Moment、蔡徐坤捐送暖

大埔世紀火災事件中，大批居民流離失所，不少藝人募捐，張繼聰和謝安琪捐100萬元，支持「仁濟緊急援助基金」，與大埔宏福苑災民並肩同行。而奇蹟娛樂及Supper Moment捐贈港幣30萬元。除此之外，歌手蔡徐坤捐贈善款100萬元，余文樂捐贈50萬元支持「仁濟緊急援助基金」，向逝者家屬及受影響市民致以慰問，並向救援人員致以最崇高的敬意。