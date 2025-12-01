Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火丨孖妹不幸於大火中離世 時裝設計師胞兄：非常沉重的打擊

影視圈
更新時間：20:45 2025-12-01 HKT
發佈時間：20:45 2025-12-01 HKT

本港著名時裝設計師任朗呈（Mountain Yam）今日（1日）透過IG證實，他的一對雙胞胎妹妹日前於大埔宏福苑發生的五級大火中不幸罹難。任朗呈在IG發文，字裡行間流露著極度悲痛，他寫道：「過去幾天，心情非常沉重…她們的離開，對我和家人都是一個非常沉重的打擊。」並感謝各界朋友的關心。有指兩位本來已逃到天台的死者，因折返拯救愛貓而不幸罹難。

任朗呈：帶走了我最親愛的孖生妹妹

任朗呈於IG表示：「致各位關心任婷任娟的朋友家人們：我們全家以最沉重的心情告知大家，我們最親愛的兩位妹妹，已在大埔的火災中，永遠地離開了我們。這個消息對於我們全家的打擊，至今仍無法接受。在我們的心目中，她們是善良、誠懇和孝順的人，她們的笑容將永遠活在我們心中。衷心感謝連日來每一位為尋找妹妹們而奔波、祈禱和送上祝福的朋友。你們的每一份關心，都是我們在黑暗中的光。現在我們需要一些空間和時間，暫時無法一一回覆大家的問候和訊息，望請見諒。關於喪禮的具體安排，請待我們確定後再行告知。再次感謝大家所有的愛與關心。希望受影響的每一個人都要好好努力生活。」

任朗呈衷心感謝連日來協助尋妹，為他們祈禱和送上祝福的朋友。
任朗呈獲不少明星好友關心。
任朗呈是時尚界才子

任朗呈是本港時裝設計師，他畢業於香港理工大學，取得時裝設計碩士學位，並創立了個人品牌「112 mountainyam」及高級訂製「MYam Atelier」，作品曾登上巴黎、紐約等國際時裝周。

任朗呈圈中人緣甚廣

任朗呈在圈中人緣甚廣，與眾多明星藝人關係友好，包括莊思敏、吳若希、馬天佑、陳凱琳、蔡思貝、朱晨麗等都是他的好友兼客戶。從他分享的照片可見，不少藝人都曾穿著他的設計出席活動，足見其在娛樂圈的影響力。如今痛失至親，圈中好友紛紛表示關切與慰問，希望他能與家人早日走出傷痛。

謝安琪出嫁前住宏福苑：

