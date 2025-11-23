36歲《愛回家》威龍保安結婚！維港美景下噴灑夢幻泡泡浪漫婚禮曝光 現實中竟是老闆級人物

36歲的黃榮燊在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中，以「趙虎」一角漸為人認識。圈中好友何廣沛前日（21日）在社交平台分享黃榮燊成為人夫的一刻，影片中見到黃榮燊與圈外女友共諧連理，註冊儀式非常甜蜜。

黃榮燊兄弟團營造浪漫氣氛

黃榮燊的新婚妻穿上純白禮服與婚紗，一對新人在維港景緻下情深一吻，場面溫馨感人。註冊儀式結束後，黃榮燊與太太挽手步出，一眾兄弟姊妹團在旁夾道歡迎，更噴灑夢幻泡泡，為一對新人送上最真摯的祝福。同為TVB第26期藝訓班畢業生的何廣沛留言：「Congratulations bro」，向黃榮燊送上祝賀。

黃榮燊2012年入讀TVB藝員訓練班，入行13年來，參演過《白色強人2》、《婚姻合伙人》、《是咁的法官閣下》等多部劇集，可惜尚未遇到代表作。黃榮燊近年加入《愛．回家》飾演保安「趙虎」，與「張龍」（黃耀煌飾）的互動才成功「入屋」。

黃榮燊默默耕耘演藝路

黃榮燊除發展演藝事業外，另一身份是泰拳教練。黃榮燊早年開設拳館，積極推廣泰拳運動。黃榮燊曾在社交平台分享其教學理念：「我教學生跟我拍戲一樣，無論戲份多與少，無論拳館生意好壞，我都會把每場戲，每個學生當作人生最後一場戲／最後一個學生，去演出，去教導！」可見黃榮燊對演戲和泰拳的熱愛。

