TVB上位小生未婚妻家族身份顯赫 11.27六星酒店辦婚宴 過大禮聘禮逼爆廳巨型龍鳳鈪擺滿枱

現年30歲、TVB「功夫新星」容天佑在今年10月6日於社交平台宣布向圈外女友扶天恩（Winnie）求婚成功。容天佑其後積極籌備婚禮，過大禮更加非常大陣仗，單是重型龍鳳鈪目測至少有8對，還有八籃大禮迎囍禮籃、十盒心型大花膠扒、鮑參翅肚、嫁囍禮餅紅酒及鑽飾，份量多到逼滿客廳。

容天佑未婚妻家世顯赫

容天佑與扶天恩的婚禮將於11月27日在麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）舉行，屆時會筵開23、24席，婚後已有生B計劃。據知，容天佑的未婚妻Winnie家世顯赫，家族生意龐大，而Winnie更是珠寶批發商。

容天佑大方承認未婚妻家世顯赫

對於有指未婚妻扶天恩家世顯赫，容天佑回覆傳媒亦大方承認：「佢哋家族都係做關於珠寶，Winnie外公做玉，姨姨做翡翠，爸爸就做鑽石首飾批發。（會唔會有壓力？）又冇乜壓力嘅，佢哋都好支持我，我會用我龐大嘅愛錫愛錫返佢哋。」容天佑曾表示與未婚妻都喜歡小朋友，希望生2個，笑言相信自己不是虎爸，只希望兒女開心成長。

容天佑憑《法言人》見習師爺被人認識

入行逾10年的容天佑多年來演藝事業都沒有太大起色，曾到酒樓做侍應及搬運，戶口試過曾經只得40蚊，要朋友幫手過數才可提款。18歲時曾林穎彤（Bella）有過兩年情，但有傳當時林穎彤媽媽嫌容天佑太奀，耽誤女兒發展，所以兩度棒打鴛鴦。容天佑直至在《法言人》演見習師爺「Tony仔」，飛踢馬國明一幕令人留下印象，接着戲份漸多，曾在《隱形戰隊》中向劉佩玥搜身摸其大腿，與及在《逆天奇案2》演O記警察「口水言」一展身手。

