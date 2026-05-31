外國爆紅「憤怒健身」！有助發洩失業失戀負能量 專家警告：小心有1個反效果

香港人生活與工作壓力之大全球聞名，長期面對沉重負擔，不少人在發火或崩潰邊緣時，都會想大喊或狂奔以作發泄。近來，美國及英國等地掀起一股「憤怒健身（Rage workouts）」的風潮，提倡透過拳擊沙包、甩戰繩、砸車胎等高強度間歇訓練（HIIT），將體內的憤怒、挫折與壓力轉化為運動能量。

負面情緒變運動燃料？

外國傳媒報導，美國有健身房專門開設了「憤怒室高強度間歇訓練（Rage Room HIIT）」課程。學員在課堂上會利用藥球、鼓棒、戰繩、沙包甚至戰鎚等器材，進行一系列揮擊與重摔的動作，藉此訓練肩膀、背部及核心肌群。這種心肺訓練強度極高，不少學員坦言上課前滿肚怨氣，下課後卻感到整個人輕鬆不少。英國亦有俱樂部推出類似的「女性憤怒（Feminine Rage）」課程，將墊上運動、拳擊與大喊、流淚相結合，讓經歷失業或生活低潮的學員，在一個安全的空間內集體釋放情緒，彼此擁抱支持。

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專家揭憤怒健身有一個缺點：忽略真正心理問題

美國紐約臨床心理學家 Ernesto Lira de la Rosa 指出，將負面情緒宣洩在運動中，從公共衛生與心理學角度來看，確實有其積極作用，但同時亦存在盲點：高強度運動能刺激大腦分泌安多酚，對於精神長期處於極度緊繃、或是無法單靠言語表達內心壓力的港人而言，這是一個極佳的「情緒出口」，能快速調劑心理狀態，作為心理治療以外的輔助紓壓方式。

不過專家提醒，激烈活動絕不應成為處理情緒的唯一手段。若市民每次遇到挫折都只靠瘋狂做運動來麻痺自己，可能代表他正在逃避自我感受，而沒有真正去找出壓力的根源並加以解決。

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專家建議：自行嘗試3大步驟

如果香港市民也想將負面情緒化為動力，在日常健身時嘗試這種方法，專家建議必須做好以下三個步驟，避免宣洩變成另一種失控：

步驟一：運動前先辨識情緒種類

在開始大力砸球或拳擊前，應先靜下來辨識自己當下的真實情感。究竟是純粹的憤怒、悲傷，還是工作壓力過大導致的無所適從，了解源頭才能更好地對症下藥。

步驟二：建立專屬激勵音樂清單

確認情緒後，可建立一張能激勵自我、節奏強烈的音樂播放清單，配合深蹲、掌上壓（伏地挺身）、戰繩或其他自重訓練來進入狀態，讓身體節奏與情緒同步釋放。

步驟三：必須嚴格設定時間限制

進行「憤怒健身」時必須設有時限，專家建議進行 10 至 15 分鐘後就必須停下來，重新審視自己的情緒狀態。此舉能確保運動過程保持理智，防止情緒在高度亢奮下失控。

資料來源： 健康醫療網

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