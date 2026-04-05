增肌減脂居家運動推介！超慢跑3大秘訣護腰又護膝 3招彈力帶訓練提升肌力

跑步除了可以瘦身，還能改善心肺功能。不過姿勢不良有機會跑到腰酸背痛，嚴重的更會踝關節受傷。有體適能教練分享在家也能做的超慢跑，3大秘訣護腰又護膝，跑後做2個動作更可令燃脂效果事半功倍。他又教3招增加肌肉量、代謝率和提升心肺耐力。

超慢跑3大秘訣護腰又護膝

體適能教練陳少偉在《健康2.0》指出，跑步時的腰痠和膝蓋痛，多半是姿勢不良造成的。只要掌握以下3個秘訣，在家中也能輕鬆執行超慢跑，享受運動的好處。

3大秘訣護腰又護膝

抬頭挺胸，脊椎中立 ：跑步時最重要的就是「抬頭挺胸」，想像頭頂有一條線將人往上提，並稍微收下巴。駝背運動對腰椎造成極大的壓力，正確的姿勢才能跑得長久。

：跑步時最重要的就是「抬頭挺胸」，想像頭頂有一條線將人往上提，並稍微收下巴。駝背運動對腰椎造成極大的壓力，正確的姿勢才能跑得長久。 雙手叉腰，穩定核心 ：雙手叉腰，從原地踏步開始。重點是盆骨要保持穩定、不能左搖右晃。很多人會不自覺扭動臀部，代表核心不穩定，反而會增加腰部負擔。

：雙手叉腰，從原地踏步開始。重點是盆骨要保持穩定、不能左搖右晃。很多人會不自覺扭動臀部，代表核心不穩定，反而會增加腰部負擔。 新手腳不離地，熟練再交換跑：沒有運動經驗的初學者，可以先從「腳不離地」的踏步開始，減少對腰椎和踝關節的衝擊。等身體熱開、站立5-10分鐘後，再開始用腳尖、腳跟交替的方式輕鬆跑起來。

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上半身胸肌+核心鍛煉重點

超慢跑結束後，下半身已經充分運動，接下來就可訓練上半身的胸肌與核心肌群。陳少偉指，只要多做2個動作，燃脂效果事半功倍。

1. 徒手俯臥撐地

這個動作能有效訓練核心。採用四腳跪姿，收緊小腹，慢慢舉起一隻手去摸對側的肩膀。過程中，身體和臀部絕對不能晃動，才能真正鍛鍊到核心。進階者可以將膝蓋往後退，增加難度。左右各做5下，共10下。

2. 跪姿伏地挺身

練出漂亮的胸肌線條，就靠這招。從四腳跪姿開始，手往前一步，屁股往下，感覺核心肌群出力，穩定之後再把手打開，讓胸口去找手跟手的連線。將胸口靠近地面，記住「下去慢、起來快」，感受胸大肌的拉伸，才能達到最好的刺激效果。

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3招彈力帶訓練 增肌提升代謝率加速燃脂

想要讓燃脂效果持續，增加肌肉量、提升基礎代謝率是關鍵。陳少偉教大家利用一條彈力帶，就能做到全身性的阻力訓練，在休息時也能持續燃燒熱量。

1. 弓箭步轉體

這個動作能活動脊椎、訓練側腹肌與肩膀。將彈力帶一端踩在左腳下，右手抓住另一端。呈弓箭步下蹲，起身時利用腿部力量帶動身體，順勢將右手往斜上方旋轉拉開。

2. 俯身Y字拉

此動作能一次鍛鍊到背部、臀部及大腿後側。雙腳踩穩彈力帶，身體像做硬舉一樣，將臀部往後推、背部打直。接著用背部的力量，將雙手往斜上方拉成Y字，感受肩胛骨收緊。

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3. 深蹲火箭推

這是一個全身性的高效燃脂動作。雙腳踩著彈力帶，將彈力帶兩端拉至肩膀高度。接著做一個標準的深蹲，起身時瞬間發力，將雙手往上推直。記得全程收緊肚子，避免腰痠。

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