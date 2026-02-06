減肥可以吃白飯？營養師教「米飯減肥法」推薦7種米 飽著瘦不易流失肌肉

減肥不吃澱粉不只影響情緒，更容易減走肌肉或出現脫髮。有日本營養師大推「米飯減肥法」，只要吃對米，就能瘦得更快更順利，更不容易流失肌肉，簡直就是「飯桶」的福音！

大推「米飯減肥法」不易反彈/流失肌肉

根據日媒《Women's Health》報道，日本營養師麻生れいみ表示，很多人在減肥期間都會落入吃得太少的陷阱。特別是有些人為了減磅既不吃米飯，又不增加蛋白質、蔬菜和海藻的攝取量，雖然卡路里是吃少了，卻會妨礙減肥：新陳代謝減慢、肌肉量減少，且體重更容易反彈。她強調，米飯是減肥期間的理想主食。適量食用有助維持新陳代謝並抑制飢餓引起的食慾。

吃米飯對減肥有很多好處。首先，米本身幾乎不含油，有助減少脂肪攝取，是一種對身體溫和的能量來源。吃飯也容易讓人有吃正餐的感覺和產生飽腹感，因而有助預防壓力性進食或對零食的渴求。再者，米飯本身就是最基本的主食，不是特殊的食材也不用特別去適應，適合搭配魚、蔬菜和發酵食物，很容易做到營養均衡。對於進行肌肉訓練的人而言，飲食更要攝取充足熱量和蛋白質。大米作為主食有助維持肌肉質量，避免減走肌肉，幫助塑造健美體型。

在白米以外，其他種類的米還含有不同的營養素，例如膳食纖維，有助調節腸道環境，促進腸道益菌生長，對於新陳代謝和整體身體狀況都有正面的影響；鎂能夠加速新陳代謝，提升減肥效率。

實行「米飯減肥法」5大重點

不過，雖然稱作「米飯減肥法」，不代表只吃飯就能瘦，其重點在於均衡飲食。麻生れいみ列出了5大奉行原則，才能真正幫助控制體重。

米飯減肥法5大原則

1. 注意進食順序

首先吃蔬菜、海藻和蘑菇，然後吃蛋白質，最後才吃米飯。先攝取膳食纖維，可以減緩之後的糖分吸收，從而避免血糖水平急升。

2. 注意份量

米飯是人體重要的能量來源，但畢竟是碳水化合物，吃得太多都會導致血糖水平上升，最終導致體脂堆積。建議食用量約為拳頭大小，吃到八分飽即可。記得充分咀嚼，有效提升飽腹感，從而防止進食過量。

3. 將米飯冷卻

煮熟的米飯冷藏後會增加抗性澱粉的含量，有助改善腸道環境，可以作為改善健康的輔助方式，但仍然不要吃太多。

4. 搭配蛋白質食用

米飯搭配蛋白質可以減緩血糖升高速度，更是維持肌肉量的關鍵，烤魚、雞胸肉、雞蛋、納豆和豆腐都是很推薦的搭配。避免單吃飯，或是只有單一主菜配飯的丼飯，它們往往以碳水化合物為主，除了蛋白質，還要添加蔬菜、蘑菇和海藻。均衡營養有助令血糖值上升速度更慢，飽足感更持久。

5. 最好在早餐和午餐吃飯

日間的身體活動量最大，這段時間吃飯最容易被消化吸收，並能迅速轉化為能量。如果想晚餐吃飯，則應根據身體狀況和活動水平適量少吃。

適合「米飯減肥法」的7種米

麻生れいみ推介了7種適合進行「米飯減肥法」時吃的米，大部分都是高纖的選擇。不過，瘦身期間吃白米飯原來都有好處？

7種適合「米飯減肥法」吃的米

1. 白米

白米飯易於消化吸收，對身體負擔小，非常搭配各種菜式，因此容易讓人獲得滿足感。最好應在早餐和午餐時吃白飯，因為身體在日間活動量較大，能夠消耗熱量。白米亦特別適合經常運動的人食用，在運動前吃可以很快轉化為能量。

2. 糙米

糙米富含膳食纖維、維他命和礦物質，能夠使血糖水平緩慢上升，脂肪比較不容易堆積，也有助維持腸道健康。糙米充分咀嚼，進食速度會自然放慢，更容易產生飽腹感，作為晚餐米飯是一個理想的選擇。

麻生れいみ特別推薦發芽糙米搭配紅豆一起吃。糙米發芽後吃起來更爽口，更容易產生滿足感，而且GABA（γ-氨基丁酸）含量增加，有助身體放鬆並維持良好狀態。加入紅豆還能提供多酚和膳食纖維，有利於血糖控制和營養均衡，更有助改善腸道環境和新陳代謝。

3. 雜穀米

雜穀米有助補充減肥期間容易缺乏的營養素，例如鐵、鎂和多酚。將雜穀米和白米混合烹調，就能輕鬆提高營養密度，非常適合作為嘗試糙米前的入門選擇。

4. 糯麥

糯麥富含β-葡聚醣，這種水溶性膳食纖維有效減緩餐後血糖升高兼控制膽固醇。因為口感煙韌，飽腹感也強，即使吃少量也容易滿足，因此特別適合擔心暴飲暴食的人。糯麥較少單獨吃，通常加入白米飯或糙米一起煮。

5. 椰菜花飯

椰菜花飯是由切碎的花椰菜製成的，對於想減少碳水化合物攝取的人是絕佳的選擇，更能增加蔬菜量。椰菜花飯尤其推薦在遲吃晚餐吃或者在大餐後用來調整飲食。一開始吃不習慣，可以混將椰菜花飯和白飯拌在一起吃也是一種不錯的吃法，能夠更容易適應。

6. 蒟蒻飯/魔芋米

魔芋適合想要控制卡路里和糖分攝取的人，其優點是增加米飯體積的同時減少能量攝取，因此最好搭配白飯或糙米飯食用，而非單獨作為主食，才能在滿足感和長期堅持之間取得平衡。

7. 燕麥飯

燕麥飯的特點是低升糖指數和高蛋白含量，能夠令血糖水平緩慢上升，飽腹感強，而且準備方便，對於早餐或簡單吃一點東西都是理想之選。但是，由於其營養成分和消化方式與米飯不同，不建議一日三餐都吃，而是與糙米飯或白飯交替食用。

專家履歷：麻生れいみ

日本管理營養士、料理研究家，東京醫療保健大學醫療營養學碩士、慶應義塾大學SFC研究所食品與食品科學技術聯合研究機構成員。

