蒸肉餅肥過西檸雞？ 比拼27款大排檔小菜熱量脂肪 西檸雞換成1道菜少119kcal

過時過節，不少港人都會外出吃大排檔。但不少大排檔小菜都經油炸，而且下了很多調味料。有營養師列出27款熱門大排檔菜式的熱量排行榜，看似清淡的蒸肉餅竟然肥過西檸雞！其實一些油炸小菜都有「代替品」，換一換菜式就可大幅降低熱量，大家不妨參考一下。

比拼27款大排檔小菜熱量脂肪

註冊營養師譚樂廷（Audrey）在其instagram發文，列出27款熱門大排檔菜式的熱量排行榜，當中包括鹹魚蒸肉餅、煎蠔餅、椒鹽鮮魷和蕃茄炒蛋等熱門小菜。

27款大排檔小菜熱量排行榜

椒鹽鮮魷：350kcal、26g脂肪 椒鹽九肚魚：300kcal、23g脂肪 椒鹽排骨：290kcal、20g脂肪 黃金蝦：270kcal、15g脂肪 西檸雞：260kcal、16g脂肪 鹹魚蒸肉餅：250kcal、21g脂肪 菠蘿咕嚕肉：240kcal、15g脂肪 蝦仁炒蛋：230kcal、18g脂肪 京都骨：210kcal、13g脂肪 豉汁蒸排骨：210kcal、15g脂肪 手撕雞：210kcal、14g脂肪 煎蠔餅：200kcal、11g脂肪 黑椒薯仔牛柳粒：195kcal、13g脂肪 豉椒炒蜆：170kcal、7g脂肪 中式牛柳：170kcal、10g脂肪 粟米斑塊：170kcal、10g脂肪 椒鹽豆腐：159kcal、13g脂肪 麻婆豆腐：130kcal、9g脂肪 鎮江肴肉：120kcal、4g脂肪 蒜蓉粉絲蒸蝦：120kcal、5g脂肪 西蘭花炒魚塊：110kcal、7g脂肪 涼瓜牛肉：95kcal、8g脂肪 紅燒豆腐：94kcal、7g脂肪 西芹雞柳：91kcal、6g脂肪 白灼蝦：90kcal、2g脂肪 蕃茄炒蛋：85kcal、6g脂肪 瑤柱蒸水蛋：60kcal、2g脂肪

*以每100克計算

從以上排行榜可見，油炸的小菜例如椒鹽鮮魷、椒鹽九肚魚和黃金蝦都比較高熱量，但一些看似清淡的小菜如手撕雞和鹹魚蒸肉餅的熱量也不容忽視。

換成較低脂小菜可降低熱量

譚樂廷又指，不少油炸高脂的大排檔小菜都有較低脂的代替品，轉一轉菜式隨時少一半的卡路里：

椒鹽排骨換成菠蘿咕嚕肉可減50kcal、5g脂肪，再換成京都骨可再減30kcal、2g脂肪

鹹魚蒸肉餅換成豉汁蒸排骨可減40kcal、6g脂肪，再換成鎮江肴肉可再減90kcal、11g脂肪

椒鹽鮮魷換成煎蠔餅可減150kcal、15g脂肪，再換成豉椒炒蜆可再減30kcal、4g脂肪

蝦仁炒蛋換成蕃茄炒蛋可減145kcal、12g脂肪，再換成瑤柱蒸水蛋可再減25kcal、4g脂肪

黑椒薯仔牛柳粒換成中式牛柳可減25kcal、3g脂肪，再換成涼瓜牛肉可再減75kcal、2g脂肪

椒鹽九肚魚換成粟米斑塊可減130kcal、13g脂肪，再換成西蘭花炒魚塊可再減60kcal、7g脂肪

椒鹽豆腐換成麻婆豆腐可減29kcal、4g脂肪，再換成紅燒豆腐可再減36kcal、2g脂肪

西檸雞換成手撕雞可減50kcal、2g脂肪，再換成西芹雞柳可再減119kcal、8g脂肪

黃金蝦換成蒜蓉粉絲蒸蝦可減150kcal、10g脂肪，再換成白灼蝦可再減30kcal、3g脂肪

大排檔叫小菜5大貼士

選以蔬菜為主的菜式，如菜心、西蘭花、瓜類、彩椒等。例子：上湯浸菜、海鮮雜菜粉絲煲、瑤柱扒節瓜、冬瓜盅、北菇西蘭花、西芹雞柳和彩椒牛柳。 宜少飯，除非是體力勞動者、運動量大者或需要特別餐人士，否則可少吃一點白飯。 盡量將高脂肉類去肥膏去皮，較低脂選擇是炒肉片、西蘭花炒魚塊或帶子、西芹雞柳、班球蒸豆腐和蒜蓉蒸蝦。 避免過多醬汁和芡汁，高鈉菜式易水腫。 減少選油炸、燜煮、燴和紅燒的菜式。不過部分蒸的小菜如鹹蛋蒸肉餅、鳳爪蒸排骨、豉汁蒸魚雲等都高卡高脂。

資料來源：註冊營養師譚樂廷

