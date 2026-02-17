Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蒸肉餅肥過西檸雞？ 比拼27款大排檔小菜熱量脂肪 西檸雞換成1道菜少119kcal

過時過節，不少港人都會外出吃大排檔。但不少大排檔小菜都經油炸，而且下了很多調味料。有營養師列出27款熱門大排檔菜式的熱量排行榜，看似清淡的蒸肉餅竟然肥過西檸雞！其實一些油炸小菜都有「代替品」，換一換菜式就可大幅降低熱量，大家不妨參考一下。

比拼27款大排檔小菜熱量脂肪

註冊營養師譚樂廷（Audrey）在其instagram發文，列出27款熱門大排檔菜式的熱量排行榜，當中包括鹹魚蒸肉餅、煎蠔餅、椒鹽鮮魷和蕃茄炒蛋等熱門小菜。

27款大排檔小菜熱量排行榜

  1. 椒鹽鮮魷：350kcal、26g脂肪
  2. 椒鹽九肚魚：300kcal、23g脂肪
  3. 椒鹽排骨：290kcal、20g脂肪
  4. 黃金蝦：270kcal、15g脂肪
  5. 西檸雞：260kcal、16g脂肪
  6. 鹹魚蒸肉餅：250kcal、21g脂肪
  7. 菠蘿咕嚕肉：240kcal、15g脂肪
  8. 蝦仁炒蛋：230kcal、18g脂肪
  9. 京都骨：210kcal、13g脂肪
  10. 豉汁蒸排骨：210kcal、15g脂肪
  11. 手撕雞：210kcal、14g脂肪
  12. 煎蠔餅：200kcal、11g脂肪
  13. 黑椒薯仔牛柳粒：195kcal、13g脂肪
  14. 豉椒炒蜆：170kcal、7g脂肪
  15. 中式牛柳：170kcal、10g脂肪
  16. 粟米斑塊：170kcal、10g脂肪
  17. 椒鹽豆腐：159kcal、13g脂肪
  18. 麻婆豆腐：130kcal、9g脂肪
  19. 鎮江肴肉：120kcal、4g脂肪
  20. 蒜蓉粉絲蒸蝦：120kcal、5g脂肪
  21. 西蘭花炒魚塊：110kcal、7g脂肪
  22. 涼瓜牛肉：95kcal、8g脂肪
  23. 紅燒豆腐：94kcal、7g脂肪
  24. 西芹雞柳：91kcal、6g脂肪
  25. 白灼蝦：90kcal、2g脂肪
  26. 蕃茄炒蛋：85kcal、6g脂肪
  27. 瑤柱蒸水蛋：60kcal、2g脂肪

*以每100克計算

從以上排行榜可見，油炸的小菜例如椒鹽鮮魷、椒鹽九肚魚和黃金蝦都比較高熱量，但一些看似清淡的小菜如手撕雞和鹹魚蒸肉餅的熱量也不容忽視。

換成較低脂小菜可降低熱量

譚樂廷又指，不少油炸高脂的大排檔小菜都有較低脂的代替品，轉一轉菜式隨時少一半的卡路里：

  • 椒鹽排骨換成菠蘿咕嚕肉可減50kcal、5g脂肪，再換成京都骨可再減30kcal、2g脂肪
  • 鹹魚蒸肉餅換成豉汁蒸排骨可減40kcal、6g脂肪，再換成鎮江肴肉可再減90kcal、11g脂肪
  • 椒鹽鮮魷換成煎蠔餅可減150kcal、15g脂肪，再換成豉椒炒蜆可再減30kcal、4g脂肪
  • 蝦仁炒蛋換成蕃茄炒蛋可減145kcal、12g脂肪，再換成瑤柱蒸水蛋可再減25kcal、4g脂肪
  • 黑椒薯仔牛柳粒換成中式牛柳可減25kcal、3g脂肪，再換成涼瓜牛肉可再減75kcal、2g脂肪
  • 椒鹽九肚魚換成粟米斑塊可減130kcal、13g脂肪，再換成西蘭花炒魚塊可再減60kcal、7g脂肪
  • 椒鹽豆腐換成麻婆豆腐可減29kcal、4g脂肪，再換成紅燒豆腐可再減36kcal、2g脂肪
  • 西檸雞換成手撕雞可減50kcal、2g脂肪，再換成西芹雞柳可再減119kcal、8g脂肪
  • 黃金蝦換成蒜蓉粉絲蒸蝦可減150kcal、10g脂肪，再換成白灼蝦可再減30kcal、3g脂肪

大排檔叫小菜5大貼士

  1. 選以蔬菜為主的菜式，如菜心、西蘭花、瓜類、彩椒等。例子：上湯浸菜、海鮮雜菜粉絲煲、瑤柱扒節瓜、冬瓜盅、北菇西蘭花、西芹雞柳和彩椒牛柳。
  2. 宜少飯，除非是體力勞動者、運動量大者或需要特別餐人士，否則可少吃一點白飯。
  3. 盡量將高脂肉類去肥膏去皮，較低脂選擇是炒肉片、西蘭花炒魚塊或帶子、西芹雞柳、班球蒸豆腐和蒜蓉蒸蝦。
  4. 避免過多醬汁和芡汁，高鈉菜式易水腫。
  5. 減少選油炸、燜煮、燴和紅燒的菜式。不過部分蒸的小菜如鹹蛋蒸肉餅、鳳爪蒸排骨、豉汁蒸魚雲等都高卡高脂。

資料來源：註冊營養師譚樂廷

