東華學院JUPAS放榜誤向逾萬申請人發取錄電郵

繼升小放榜出現誤發短訊後，昨日放榜的大學聯招亦出現「蝦碌」，東華學院昨晨向逾11000名申請學生誤發「恭喜取錄」的電郵，其後承認是人為操作疏忽，並補發電郵致歉。有「空歡喜」一場的學生直言心情如「坐過山車」，升學專家批評事件打擊學生情緒。科技界人士則建議在電郵發送落實雙重簽核流程，避免事件重演。

學生直言心情如「坐過山車」

全港11139名透過聯招報名東華學院的學生，昨晨收到校方錄取電郵，內容提到「JUPAS收到東華學院課程確認取錄」，恭喜他們並提醒繳交留位費，以完成確認手續。有學生在網上帖文指，下午3時再接獲校方電郵通知，指早上電郵屬誤發，引起網上熱議，有人更留言「欺騙我感情，可不可以賠返offer給我」。原先報讀東華學院應用老年學理學士課程的周同學，昨晨亦收到「錄取電郵」，但按指引登入聯招平台卻發現未被取錄，其後向學校老師求證，始知道是校方誤發電郵，形容事件誇張，心情如「坐過山車」，「一時間不肯定是錄取，抑或未被錄取」。

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東華學院證實，因人為操作疏忽，把原先只向獲取錄聯招申請人發出的電郵，錯誤發給所有申請人；在知悉事件後，已即時採取行動，向受影響人士發放澄清電郵，呼籲申請人毋須理會早上電郵，正式取錄結果以大學聯招處公布的正式遴選結果為準。校方強調高度重視事件，已即時成立危機處理小組跟進，並全面檢視訊息發放流程、電郵系統及人手配合安排。

翻查資料，東華學院共8個指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）課程透過聯招收生，包括「護理學（榮譽）健康科學學士」、「物理治療學（榮譽）理學士」及「職業治療學（榮譽）理學士」等。學友社學生輔導顧問吳寶城認為事件導致訊息混亂，學生獲告知取錄卻最後落空，無疑打擊情緒，「放JUPAS已經很緊張，他們不知道實際上應參考哪個電郵」。立法會教育界議員鄧飛則促請校方徹查事件，盡快向公眾交代，並加強演練。他指事件屬行政錯漏，並非致命失誤，料不影響東華學院申請升格大學。

方保僑：應落實雙重簽核流程

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑分析，事件屬典型的人為疏忽結合系統防護缺失，相信工作人員可能漏設取錄名單的篩選條件，直接將郵件發送給全數申請人，在電郵發送流程中亦缺乏雙重核實及異常預警機制。他建議在涉及大規模敏感數據的電郵發送中，落實雙重簽核流程，同時加入機制，一旦發送人數出現異常暴增，即自動攔截及警告，並提供數分鐘的緩衝撤回時間。

本報教育組

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