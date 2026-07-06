北都大學城啟動發展 洪廈3用地兩月內招標 蔡若蓮：面積倍增至22公頃 首期年底完成平整｜專訪

被視為北部都會區策略核心與經濟新引擎的北都大學城，將正式啟動。教育局局長蔡若蓮接受本報專訪，透露洪水橋/廈村的3幅大學城用地，將在兩個月內進行招標，總面積由原來的9公頃，大增至逾22公頃，其中面積最大，佔地約12.7公頃的地塊將分期發展，首期約5公頃年底完成平整，即可交予進駐院校自資發展。大學城核心校園區增至300公頃，蔡若蓮指是最終定案，強調會預留部分用地「戰略留白」，滿足日後發展需要。記者 梁子健

最大幅12.7公頃 將分期發展

籌備多年的北都大學城，一直為本地院校引頸以待。蔡若蓮在專訪透露，洪水橋/廈村的大學城用地將於兩個月內進行招標，供院校競逐。針對被質疑用地面積不足以院校發展，當局決定擴大規模至逾22公頃，3幅校地面積分別為12.7公頃、5.3公頃及4.4公頃。其中面積最大的一幅將分期發展，首期約5公頃料年底完成平整，以便獲批進駐院校率先發展，其餘在明年底完成平整，預料首期建築物在兩、三年內落成，「大學不會一下子同步全部幾棟樓一齊起，而是分期進行，構思與規劃時要思考宿舍、實驗室、教學大樓等如何座落，要想首5公頃用來做甚麼」。

蔡若蓮強調，北都有重要戰略意義與發展定位，競逐院校無論個別或聯合申請，須促進產學研轉化，配合生命科技、人工智能等重點發展範疇，預料院校視乎發展需要、承擔能力等考慮申請哪一校地。政府將擇優而選，由政務司司長陳國基率領「大學城籌劃及建設組」將盡力壓縮審批時間，目標年底公布結果。由於洪水橋用地較分散，推出時間較緊逼，她預料以本地院校進駐為主。

院校須自資發展大學城，蔡若蓮指政府鼓勵院校與企業合作，但強調大學城校地只作教育用途，不會淪為地產項目；她相信會審慎考慮財務能力，而政府預留的100億元貸款額，主要供洪水橋校地發展，日後將預留額外資源，供院校發展牛潭尾及新界北的大學城。對於院校早年提交共19份意向書，蔡若蓮透露有院校交逾百頁，擬建設施包括生命科學醫學集群、先進製造、超級數據中心、綠色燃料等，「意向書列了很多願望，我們希望提供空間，幫忙他們實現這些未來發展藍圖」。

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部分「戰略留白」 滿足日後發展需要

至於牛潭尾及新界北的大學城用地，她指有較大空間容納不同院校匯集，當局及八大均與有意進駐的中外院校保持聯絡，部分更打算獨立辦學，但重申須配合北都的發展願景，「不希望他們來到只是招生，或者只帶一般學科過來」。

政府2023年首度提出發展北都大學城，由最初規劃的60公頃，擴展至最新公布核心校園區佔300公頃，連同產業、物流及居住等配套的「大學城區」更逾千公頃。蔡若蓮形容，大學城規模調整是「動態互動的過程」，期間參考院校意見及回饋，已預留部分用地「戰略留白」滿足日後發展需要，應該未必再擴充；而「大學城區」把教育、科技、人才有機結合發展，有別以往「主打創科，大學城配合」的模式，而大學城規劃已列入特區政府首個五年規劃，取代原擬今年公布「北都大學教育城概念發展綱要」。

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記者 梁子健

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