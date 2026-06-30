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方大新校舍料2028初投入使用 對北都大學城「不貪心」

教育新聞
更新時間：20:27 2026-06-30 HKT
發佈時間：20:27 2026-06-30 HKT

目前聖方濟各大學的將軍澳校舍使用情況接近飽和，6000多名學生需要共用只能容納5000多人的校舍。校方去年獲批大圍文禮路一幅土地用作興建新校舍，校長張仁良指準備工作已大致完成，計劃年底前招標，2028年初完成首期工程，包括翻新前明愛沙田馬登基金中學校舍和清除校內石棉，之後興建新大樓，料2032至33年竣工。

傳媒午宴上亦公開大圍新校舍的模型。歐文瀚攝
傳媒午宴上亦公開大圍新校舍的模型。歐文瀚攝
位於大圍的方大新校舍料於2028年初起分階段投入使用，2032至33年竣工。方大提供
位於大圍的方大新校舍料於2028年初起分階段投入使用，2032至33年竣工。方大提供
張仁良表示，新校舍將有更多的開放空間供學生使用。
張仁良表示，新校舍將有更多的開放空間供學生使用。

張仁良估計大圍新校舍可容納3000至5000人，主要供健康科學和人工智能學科使用，但不會停用將軍澳校舍，會更靈活地編排課程，而新校舍除會有社區服務設施、包括讓學生實習的診所和社工服務等，亦會有更多開放空間供學生使用，「在這談情說愛都沒所謂，主要希望學生留下來、有點人氣，而不是下課後就離開，都不像一間學校」。

他另稱，校方的全副注意力正集中於籌建大圍新校舍，未必能兼顧於北都大學城興建新校舍，「其他大學都缺乏地方發展，我們不需要太過貪心」。惟他相信北都大學城會取得成功，方大亦會繼續為大學城發展作出貢獻，包括與其他院校和機構合作推動產學研融合、協助學生進行研發或創業等。

記者歐文瀚

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