訪問｜北都大學城區達1000公頃 陳國基：推「產學研」深度合作 吸引海內外企業院校

政府正制定首份《五年規劃》，當中提出以大學城作為北都發展重要引擎，近日更提出把原來100公頃的大學城，擴展至面積達1000公頃，涵蓋新田科技城、河套香港園區的「北都大學城區」。身兼大學城籌劃及建設組組長的政務司司長陳國基表示，期望透過擴展規劃，融入產業、物流及生態保育等要素，推動「產學研」深度合作並吸引海內外企業與院校協作，將大學城打造成本港未來經濟引擎。

打造大學城為本港經濟引擎

陳國基接受訪問時解釋，與各大學溝通過程中，很多院校反映需要更大發展空間，因此政府調整政策，將原本約100公頃、主要用作課室及宿舍等學校設施的「校園區」規劃，擴大至300公頃。他指大學城概念還涵蓋周邊的產業用地、生活配套、物流設施及生態保育空間，因此整體規劃面積將超過1000公頃。

對於大學城定位，陳國基強調並非單純為院校擴建校舍，而是要打造成為本港的經濟引擎，期望大學城能推動產、學、研深度合作，吸引海內外企業與大學協作。

他又指，本港在金融及貿易領域表現出色，科研方面亦極具潛力，目前已有5至6位諾貝爾獎得主在港任教，具優良的教研條件。他參考德國、韓國等地經驗，推動大型企業與大學開展研發合作，將研發過程保留在港，並利用內地市場進行商業化與市場化；目前與大型企業的商討進展順利，有企業表示支持。

冀本地大學繼續擴大與海外及內地院校合作

至於如何吸引海外院校進駐，陳國基指，香港有5間大學躋身世界百強，對海內外學生具強大吸引力，政府期望本地大學繼續擴大與海外及內地院校合作，吸引更多不同地方學生來港就讀。現時大學城規劃再涵蓋周邊產業用地，更貼近產業配套生態圈，被問到會否考慮改變原有「大學城」概念，陳國基稱與企業合作沒脫離教與學的範疇，學生研發與學習並行。

被問及「五年規劃」如何確保政府換屆後繼續推行，陳國基相信，新一屆政府明年上任後，仍會繼續遵循規劃所定的策略方向，「唔係話換屆就換咗」，但日後政府及行政長官可在其任內的《施政報告》中，因應形勢提出具體措施。

市民收入跌至特定水平 政府便會「插手」

另外，《香港精準扶貧成果報告》鎖定3個支援目標群組，即劏房戶、單親戶及全長者戶，涵蓋約90多萬人，有意見指此人數與樂施會貧窮線人數相比，少近50萬人。陳國基指，本港設有綜援計劃，任何市民只要收入跌至特定水平，政府便會「插手」提供支援；綜援戶亦可享有公屋免租、學生書簿費減免，甚至免費配眼鏡等支援。

他又指，貧窮不只限於金錢，亦包括精神上、情緒上貧窮，如部分獨居長者雖無經濟困難，卻因生活孤單而需要關懷。針對居於劏房的單親家庭，政府推行「社區客廳」計劃，讓住戶在早上使用備餐、社交及功課輔導空間。他認為，由社工輔導、提供喘息空間的社區支援，比起單純發放金錢更能解決基層家庭的痛點。

料將有更多人在家工作

至於青年失業率達11.2%，陳國基指，剛畢業的學生缺乏工作經驗，需要較長時間找工作，屬過渡期，加上隨科技及AI時代來臨，預料將有更多人透過電腦在家工作。他相信部分被視為「躺平」的情況，實質上反映了工作性質的轉變。

本屆政府上任4年，成立逾50個不同架構或工作組，有意見質疑架床疊屋。陳國基回應指，很多社會問題牽涉多個政策局和部門，單靠一個部門難有效協調，強調每個小組均有其特定目標及工作性質。以地區治理督導組及工作組為例，治安及安全等問題不能單靠民青局處理。

記者：李健威

攝影：盧江球