廖寶珊教師研AI應用程式趣學物理 逾200學生使用 遊戲化理解抽象概念

坊間學習軟件琳瑯滿目，惟大多未必針對中學文憑試課程內容。廖寶珊紀念書院物理科科主任黃鍶晴，留意到學生難以理解抽象概念，以及常見的學習難點，運用AI工具自行研發物理學習應用程式，讓學生通過遊戲化答題，自主學習，現時已有逾200名學生使用。初步編寫程式的黃鍶晴期望，程式為教育界拋磚引玉，啟發更多前線教師活用數碼工具，讓更多中學生受惠。

任教物理科多年的黃鍶晴坦言，物理公式和概念對學生較抽象，「面對公式、概念抽象及圖像題時，無法配對合適的解題概念」。自幼喜歡通過遊戲吸收知識的她，認同遊戲化學習提升學習動機，決定設計實體配對卡牌，通過題目、公式、示意圖互動配對訓練學生；為讓學生不受時地限制隨時溫習，花了半個月構思，將整套教材電子化，拓展為一站式平台學習程式「PhyschinggLab」。除了卡牌配對外，更增設排行榜激發學生鬥志，配合錯題簿方便學生針對弱點複習。

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模擬實驗彌補器材不足

考慮到實驗是物理學習的重要部分，程式設有模擬實驗模塊，將光學、電磁學等抽象內容視覺化，彌補校內實驗器材不足的限制。黃鍶晴指，設計過程亦邀請學生參與及給予意見，加入不少物理相關的笑話，為程式增添趣味，「希望培育學生的創意思維」。現時全校逾200名中三級以上的學生使用，她指以往學生在課前預習的參與度偏低，程式推出後，學生利用小息或放學時間登入程式答題，實現自主學習，「玩遊戲會進入一個心流的狀況，正如運動員，進入這個狀態之後，會好專注地投入去完成自己要完成的事」。

本身無專業編程基礎的黃鍶晴，以免費軟件搭配ChatGPT、Gemini等AI工具，生成程式代碼，她坦言初期「走了不少冤枉路」，試過軟件出現錯位、相機功能失效，需要反覆調整修正，甚至每晚只休息兩至三小時，最終僅花兩至三周，便完成程式主體架構，開發成本遠較外判低。現時程式覆蓋高中物理科約一成半的課題，未來打算逐步涵蓋整個課程，亦與其他學校教師合作研發跨理科的綜合學習平台，並擬新增AI錯題分析功能。

冀拋磚引玉啟發同行

隨着政府大力推動數碼教育，AI賦能教育成為大趨勢，黃鍶晴指「PhyschinggLab」是免費教學程式，而非商業產品，她期望拋磚引玉，啟發更多前線教師跳出傳統教學框架，善用電子教學工具拉近學生與理科知識的距離，通過遊戲化、互動式學習，扭轉學生「物理難學，抽像難明」的固有概念；鼓勵有意自主研發教學工具的教師，先了解學生的學習痛點，然後代入學生視角，構想程式介面，利用AI生成基礎程式，再針對學生的實際需要進行更新。

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記者 佘丹薇