嶺大資助18傑出研究生 赴牛津交流AI應用

嶺南大學研究生院啟動「2026年研究生夏季交流課程」，以獎學金形式資助18名傑出研究生，前往英國牛津大學赫特褔德學院，進行為期兩周的在英夏季交流。副校長（策略型研究）鄺得互表示，課程能讓學生在無經濟壓力下，學習人工智能（AI）的技術，加強對研究倫理和AI應用的理解，讓他們在數碼時代下裝備自己。

「本港環節」率先進行 學者主持工作坊

交流課程今年主題聚焦跨學科研究方法，探討「人工智能（AI）與創新」混合研究設計的融合應用，有超過260名來自世界各地的研究生參與。課程已率先在6月24至26日，以線上及線下模式舉辦夏季交流課程的「本港環節」，當中設有多場由國際知名學者主持的專題工作坊，內容涵蓋創新研究、跨學科研究方法及科技輔助及等範疇。

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完成「本港環節」後，18名獲得獎學金的傑出學生將於下周日至7月12日，前往英國牛津大學參加「英國環節」，當中會重點討論有關「醫療保健中的人工智能」及「課堂中的人工智能」的主題，探討創技思維和技術是如何影響未來的研究與教育，同時為參加者提供平台，與來自不同大學的研究生進行交流，建立研究網絡，以促進跨境合作及發表國際學術論文。

就讀研究生院健康分析與管理理學碩士課程的學生周瑩同學期望，能在牛津大學深入學習AI的應用，並藉此爭取更多學術成長的機會。資料圖片

將參與「英國環節」的研究生周瑩形容，赴英交流是「一次難得機會」，體驗牛津大學的學術和文化氛圍；期望在當地認識不同學科背景的同學和學者，交流對不同社會議題的看法，從中擴寬視野。鄺得互指，AI對研究生是促進跨學科創新及提升數據分析的重要工具，今次交流計劃讓學生在無經濟壓力負擔下掌握先進技術，加強他們對研究倫理和AI應用的理解。

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本報記者

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