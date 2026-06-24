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教大研究揭6成中小學應用AI教學 挪威小學生禁用 學者認為不宜照搬

教育新聞
更新時間：07:30 2026-06-24 HKT
發佈時間：07:30 2026-06-24 HKT

新學年起全港學校均須就數字教育制訂校本推行策略，人工智能（AI）成為教學新趨勢。教育大學的研究發現，近6成中小學正積極探索或主動在教學及行政層面應用AI，惟教育專業引導與學校行政支援仍待加強，4成學校則仍處「準備階段」。對於挪威近日宣布禁止13歲或以下學生在課堂上使用AI，有學者認為本港應着重培養學生正確使用的態度，不宜全面禁止，並建議撥款設立AI成效評鑑機制，以強化學校應用AI的效能。

延伸閱讀：《數字教育藍圖》出爐訂AI素養學習架構 教師每3年須完成30小時以上培訓

教大在5至6月期間，以問卷訪問逾160間中小學及其他教育機構，成功收回近1900份回覆，當中有1162份聚焦教學應用，730份涵蓋行政工作應用，並通過小組討論了解AI應用教學及行政工作的案例。結果發現，超過2成中小學正積極探索AI在教與學及行政工作方面的應用，而4成學校屬主動參與AI應用，其餘4成坦言仍處於準備階段。負責調查的數學與資訊科技學系講座教授、人工智能及數碼能力教育中心總監江紹祥認為，AI近兩年才興起，對於有6成學校應用，認為已屬不俗。

江紹祥建議學界把重點放在教導學生「如何善用AI」，而非一刀切禁止。 佘丹薇攝
江紹祥建議學界把重點放在教導學生「如何善用AI」，而非一刀切禁止。 佘丹薇攝

倡設「校際互助」支援機制

然而，調查發現學校運用AI工具處理行政工作時，仍面對教師資源、實質支援與培訓有待加強的問題，部分學校反映校內欠缺擅長AI的教職員、相關人手不足等。江紹祥建議，學界可搭建學習圈，形成「校際互助」的支援機制。他相信政府縱然面臨公共財政壓力，仍會為教育界爭取有效資源，支援AI教育所需的人手配套。

本港數字教育方興未艾之際，挪威政府日前宣布將全面禁止小學生使用生成式AI工具，並限制高年級生使用AI，以防止AI對學習產生負面影響。本港的《中小學數字教育發展藍圖》亦提醒教師，避免學生墮入「高技術低思維」或以AI取代思考過程的陷阱。被問到本港應否仿效外地做法，江紹祥直言各地AI教育政策差異極大，不宜直接照搬，一刀切禁令易起反彈，認為重點是教導學生「如何善用AI」，建議高小學生可在教師監督下有限度使用AI，中學生則可結合學科需求，靈活運用AI工具。

延伸閱讀：蘇慧音研AI教育平台 助學生向教師「求救」 重踏校園不諳課堂內容 啟發創科點子

《數字教育藍圖》提出研究推行電子化文憑試，江紹祥建議當局可選擇考生較少的學科作為試驗，先觀察成效，再考慮是否全面推廣。

至於優質教育基金預留數字教育的餘下15億元，他認為可用於教師專業發展及AI教學成效評鑑，聯合各大專院校執行，包括比對使用及未使用AI班級的考試成績，如發現學生「隱藏依賴」AI學習，應及時調整教學模式。

劉智鵬(右)認為，須依賴規劃與教育配套化解爭議。佘丹薇攝
劉智鵬(右)認為，須依賴規劃與教育配套化解爭議。佘丹薇攝

劉智鵬：培養正確使用觀念

身兼教育工作者聯會會長的立法會議員劉智鵬形容，科技本無善惡，須依賴規劃與教育配套化解爭議，培養學生正確使用AI的觀念。

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記者佘丹薇

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