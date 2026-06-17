大學排名｜美國新聞與世界報道排行榜 港5大學打入環球百強 中大列28最高 8資助大學排名躍升

本港正發展國際教育樞紐，大學排名備受關注。《美國新聞與世界報道》（U.S. News & World Report）昨發表最新「全球大學排名」，香港共9間大學上榜，8間資助大學的排名全面上升，其中5間更打入全球首百名。中文大學位列香港第一，全球排名按年上升9位至並列第28位，同時排行亞洲第5；其次是排行上升4位至全球第40位的香港大學，以及排行上升7位至全球第47位的城市大學。

中大排全港第一

排名審視全球105個國家地區合共2438間大學的表現，較去年增加92間，並按照國際和地區研究聲譽、出版刊物、引用總數等13項指標對大學進行評分。全球首三位大學均來自美國，當中哈佛大學以100分滿分排在榜首，麻省理工學院和史丹福大學分別以97分和94.4分，位列全球第2及第3位，英國牛津大學和劍橋大學則緊隨其後，內地清華大學以86.5分排全球第6。

本港方面，今年共9間大學上榜，去年已上榜的8間資助大學排名全面提升；按評分計算，本港3間大學的評分較去年上升，當中中大以79.7分排香港第一，與澳洲墨爾本大學並列全球第28位，較去年上升9位；港大以77.2分排全港第二、全球第40位，按年上升4位。

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都大首上榜 嶺大跳升226位

其他大學方面，以75.1分排行全港第3的城市大學，位列全球第47位，上升7位；獲74.6分的理工大學排行全球第52位，排全港第4；浸會大學以53.5分排行全球371位；獲47.4分的教育大學排行全球559位。另外，科技大學評分維持71分不變，位列全球第82位，排名上升19位；首次上榜的都會大學獲25.2分，排行全球1738位。嶺南大學今年獲42分，排名較去年躍升226位至783位，成為本港排名躍升最多的院校。

中大回應指，該校最新排名較去年躍升9位，連續4年蟬聯全港第一、位列亞洲第五，彰顯中大於教研方面的卓越實力；將繼續憑藉優質的學術資源、完善的人才培育體系及前瞻性的學術發展策略，推動具影響力的研究，深化國際合作，為全球知識進步及社會發展作出更大貢獻。

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城大指，大學於亞洲區排行第9位，反映在教學與研究方面的卓越實力，進一步鞏固在全球高等教育界的領先地位。署理校長李振聲指國際排名屢創新高，多個學科更躋身世界前列，反映城大教研實力持續提升，在國際化發展保持領先，「未來城大將繼續引領高等教育發展，培育具全球視野的領袖人才，並為推動『留學香港』品牌及建設國際專上教育樞紐作出貢獻。」

本報教育組

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